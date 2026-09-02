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La Corée du Sud propose une IA gratuite à tous ses habitants

3 min.
2 Sep. 2026 • 20:56
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La Corée du Sud accélère son offensive dans l’intelligence artificielle avec « AI for All », un programme qui doit donner à l’ensemble de la population un accès gratuit et sans limite d’utilisation à des services d’IA générative. Le gouvernement veut ainsi rapprocher l’IA d’un service d’utilité publique et renforcer la souveraineté technologique du pays face aux modèles américains et chinois. Le dispositif doit proposer des services de niveau premium sans abonnement payant.

Drapeau Coree du Sud

Trois acteurs sud-coréens pour déployer l’IA

Le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) a retenu trois consortiums dirigés par SK Telecom, Kakao et KT pour créer le service national en lien avec l’IA. Les trois groupes ont remporté l’appel d’offres face à six consortiums et recevront cette année un total de 512 processeurs graphiques Nvidia B200. L’État coréen prévoit également de financer à partir de 2027 les coûts nécessaires au fonctionnement du service à l’échelle nationale.

Les premiers tests doivent débuter en septembre et octobre, avant un lancement national prévu d’ici la fin de l’année. Le gouvernement avait déjà annoncé en juillet son objectif de proposer un chatbot généraliste et un agent IA public gratuit et sans limite d’utilisation. Il vise ensuite un agent IA par habitant à partir de 2027, avec des assistants capables d’aller au-delà des simples prompts.

Les usages envisagés couvrent directement les démarches et services du quotidien : recherche d’aides publiques, procédures administratives, réservations, logement, santé, éducation ou encore fiscalité. Les petites entreprises pourront également utiliser ces outils pour calculer leurs impôts et vérifier leur éligibilité à certains programmes publics.

Une stratégie de souveraineté et d’accès universel

La Corée du Sud justifie aussi le projet par la fracture numérique liée à l’intelligence artificielle. Le ministère estime qu’environ deux tiers des Sud-Coréens ont déjà utilisé des services d’IA, tandis qu’une partie importante de la population reste à l’écart. Le gouvernement veut donc rendre l’accès indépendant du revenu, de l’âge ou du niveau de maîtrise du numérique, tout en favorisant l’utilisation de modèles développés dans le pays.

Le choix des interfaces doit également faciliter l’adoption : SK Telecom prévoit un accès par application, téléphone et SMS, tandis que Kakao s’appuiera sur l’application KakaoTalk. KT compte intégrer son IA à plusieurs services numériques, dont Daum et ses plateformes média.

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