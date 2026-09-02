Victor Miller, scénariste de Vendredi 13 et créateur de Jason Voorhees, est mort à 86 ans

Victor Miller, scénariste du premier Vendredi 13 et l’un des créateurs de l’univers de Crystal Lake, est décédé le 31 août 2026 à Alameda en Californie. Il avait 86 ans. Son fils Ian Miller a confirmé sa disparition, dont la cause n’a pas été communiquée.

Le scénariste à l’origine de la saga Vendredi 13

Sorti en salles en 1980 sous la direction de Sean S. Cunningham, Vendredi 13 est rapidement devenu un classique du slasher. Victor Miller avait imaginé Pamela Voorhees, son fils Jason et le camp de Crystal Lake, posant les fondations d’une franchise qui compte aujourd’hui douze longs-métrages, des séries, romans, comics et même plusieurs jeux vidéo.

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Miller n’a pourtant participé qu’au film original et appréciait peu la transformation de Jason en tueur emblématique de la saga. En 2015, il expliquait que cette évolution « détruit complètement la motivation de Mme Voorhees », puisque celle-ci commet ses meurtres pour venger son fils supposément mort.

Une longue bataille pour les droits de Vendredi 13

À partir de 2016, le scénariste s’était engagé dans une importante bataille juridique afin de récupérer les droits de son scénario. Il a finalement obtenu gain de cause en 2021, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles exploitations de la licence. Jason a notamment récemment rejoint le jeu coopératif asymétrique Dead by Daylight, tandis que la franchise bénéficie désormais de l’initiative Jason Universe.

Crystal Lake prolongera son héritage

Après Vendredi 13, Miller avait surtout travaillé pour la télévision, notamment sur All My Children, General Hospital et Guiding Light. Il avait également retrouvé l’horreur avec Rock, Paper, Scissors en 2017.

Son fils lui a rendu un vibrant hommage , évoquant un homme « presque toujours la personne la plus intelligente et la plus drôle de la pièce ». Une cérémonie célébrant sa vie se tiendra symboliquement en novembre, et évidemment un vendredi 13. Alors que la série préquelle Crystal Lake doit poursuivre l’histoire de la franchise, l’influence de Victor Miller sur le cinéma d’horreur restera, elle, profondément ancrée dans la culture populaire.