TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Victor Miller, scénariste de Vendredi 13 et créateur de Jason Voorhees, est mort à 86 ans
Culture Geek

Victor Miller, scénariste de Vendredi 13 et créateur de Jason Voorhees, est mort à 86 ans

3 min.
2 Sep. 2026 • 18:01
0

Victor Miller, scénariste du premier Vendredi 13 et l’un des créateurs de l’univers de Crystal Lake, est décédé le 31 août 2026 à Alameda en Californie. Il avait 86 ans. Son fils Ian Miller a confirmé sa disparition, dont la cause n’a pas été communiquée.

Le scénariste à l’origine de la saga Vendredi 13

Sorti en salles en 1980 sous la direction de Sean S. Cunningham, Vendredi 13 est rapidement devenu un classique du slasher. Victor Miller avait imaginé Pamela Voorhees, son fils Jason et le camp de Crystal Lake, posant les fondations d’une franchise qui compte aujourd’hui douze longs-métrages, des séries, romans, comics et même plusieurs jeux vidéo.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par 👿ian💔 (@morbidkales)

Miller n’a pourtant participé qu’au film original et appréciait peu la transformation de Jason en tueur emblématique de la saga. En 2015, il expliquait que cette évolution « détruit complètement la motivation de Mme Voorhees », puisque celle-ci commet ses meurtres pour venger son fils supposément mort.

Une longue bataille pour les droits de Vendredi 13

À partir de 2016, le scénariste s’était engagé dans une importante bataille juridique afin de récupérer les droits de son scénario. Il a finalement obtenu gain de cause en 2021, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles exploitations de la licence. Jason a notamment récemment rejoint le jeu coopératif asymétrique Dead by Daylight, tandis que la franchise bénéficie désormais de l’initiative Jason Universe.

Vendredi 13

Crystal Lake prolongera son héritage

Après Vendredi 13, Miller avait surtout travaillé pour la télévision, notamment sur All My Children, General Hospital et Guiding Light. Il avait également retrouvé l’horreur avec Rock, Paper, Scissors en 2017.

Son fils lui a rendu un vibrant hommage , évoquant un homme « presque toujours la personne la plus intelligente et la plus drôle de la pièce ». Une cérémonie célébrant sa vie se tiendra symboliquement en novembre, et évidemment un vendredi 13. Alors que la série préquelle Crystal Lake doit poursuivre l’histoire de la franchise, l’influence de Victor Miller sur le cinéma d’horreur restera, elle, profondément ancrée dans la culture populaire.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

The Mask Geekeries

Chuck Russell, réalisateur du très culte The Mask et de Freddy 3, est mort à 74 ans

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Harry Potter Dominic McLaughlin Recadre

Harry Potter : première bande-annonce pour la série HBO Max

2 Sep. 2026 • 17:39
0 Geekeries

Le retour à Poudlard se précise. HBO Max vient de dévoiler de nouvelles images de sa série Harry Potter à...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 2 septembre

2 Sep. 2026 • 17:03
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Firefox Smart Window

Firefox 155 est disponible avec Smart Window en France pour l’IA

2 Sep. 2026 • 16:45
0 Logiciels

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 155, avec notamment le déploiement en France du système «...

Plante reliée à des vrilles robotiques sur une table interactive

SynTact : Ricoh transforme une plante en interface robotique tactile

2 Sep. 2026 • 16:34
0 Science

Ricoh présentera à Ars Electronica 2026 un prototype capable de reconnaître la manière dont une personne touche un objet et de...

Spider-Man Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day devient le 3e plus gros succès de l’histoire au box-office mondial

2 Sep. 2026 • 15:20
0 Business

Spider-Man: Brand New Day vient de franchir un cap historique. Après cinq semaines d’exploitation, le film porté par Tom Holland...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV s’associe à Yahoo Sports pour le football et le baseball

Apple TV s’associe à Yahoo Sports pour le football et le baseball

2 Sep. 2026 • 18:01

image de l'article Cartes cadeaux Apple : une fraude internationale permet au crime organisé de détourner des millions de dollars

Cartes cadeaux Apple : une fraude internationale permet au crime organisé de détourner des millions de dollars

2 Sep. 2026 • 16:00

image de l'article John Ternus comme patron d’Apple inquiète un peu Hollywood pour Apple TV

John Ternus comme patron d’Apple inquiète un peu Hollywood pour Apple TV

2 Sep. 2026 • 15:49

image de l'article Apple et respect de l’environnement : Greenpeace dit que l’IA sera le vrai test

Apple et respect de l’environnement : Greenpeace dit que l’IA sera le vrai test

2 Sep. 2026 • 15:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site