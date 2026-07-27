Chuck Russell, réalisateur du très culte The Mask et de Freddy 3, est mort à 74 ans

Chuck Russell, un cinéaste américain principalement connu pour The Mask, Le Blob et Freddy 3 : Les Griffes du cauchemar, est mort le 22 juillet 2026 à l’âge de 74 ans. Son décès inattendu, survenu à son domicile dans la région de San Diego, a été confirmé par son représentant. La cause de la mort n’a pas été rendue publique.

Du cinéma d’horreur au succès mondial de The Mask

Après avoir travaillé comme directeur de production et assistant réalisateur dans le cinéma indépendant, Chuck Russell coécrit Dreamscape, sorti en 1984. Il passe à la réalisation trois ans plus tard avec Freddy 3, dont le succès relance une franchise alors fragilisée.

Il poursuit avec Le Blob en 1988, relecture particulièrement inventive du classique de science-fiction. Sa carrière change toutefois d’échelle en 1994 avec The Mask. Associant la performance physique de Jim Carrey aux effets numériques d’Industrial Light & Magic, le film rapporte plus de 350 millions de dollars dans le monde et obtient une nomination aux Oscars pour ses effets visuels. Ce même film marque également les débuts au cinéma de Cameron Diaz (qui n’avait aucune expérience en tant qu’actrice avant le tournage).

Un réalisateur de divertissements populaires

Chuck Russell dirige ensuite Arnold Schwarzenegger dans L’Effaceur, puis Dwayne Johnson dans Le Roi Scorpion (premier rôle principal pour l’acteur). Après une longue interruption, Russel retourne à la réalisation avec plusieurs films d’action, dont I Am Wrath, Junglee et Paradise City.

Son dernier long-métrage, Witchboard, revisite en 2024 le film d’horreur de 1986. Jim Carrey a salué un réalisateur chaleureux et visionnaire, qualifiant leur collaboration de « privilège ». De l’horreur à la comédie fantastique, Chuck Russell nous laisse donc une filmographie diversifiée et populaire, avec en sus quelques pépites inoubliables dans le tas. Déjà mieux que 90 des « faiseurs » d’Hollywood.