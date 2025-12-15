Rob Reiner, réalisateur culte de Spinal Tap, Stand by Me et Misery, s’est éteint à 78 ans

Le cinéma américain vient de perdre l’un de ses cinéastes les plus influents, et l’une des figures marquantes de ce que l’on appelle aujourd’hui la « culture Geek ». Rob Reiner, réalisateur emblématique à qui l’on doit certains des films les plus marquants de la culture populaire moderne, est décédé à l’âge de 78 ans. Ce dernier a été retrouvé sans vie à son domicile de Los Angeles aux côtés de son épouse, Michele. Une enquête est en cours afin d’établir précisément les circonstances du drame, la piste de l’homicide étant fortement envisagée (son fils serait responsable de sa mort ainsi que de celle de sa femme Michelle, morte à ses côtés).

D’acteur de télévision à réalisateur de référence

Né en 1947, Rob Reiner était le fils de Carl Reiner, immense figure de la comédie américaine. Après s’être fait connaître comme acteur dans la série culte All in the Family, Rob Reiner se tourne rapidement vers la réalisation. Son premier long métrage, This Is Spinal Tap (1984), devient avec le temps une œuvre culte et pose les bases de son style, mêlant humour et un regard acéré sur la société.

Une filmographie exceptionnelle et éclectique

À partir de la seconde moitié des années 1980, Rob Reiner enchaîne les succès majeurs. Stand By Me révèle une sensibilité rare, The Princess Bride s’impose comme un classique intemporel du film d’aventure fantastique, tandis que Quand Harry rencontre Sally redéfinit la comédie romantique (et reste l’une des références du genre). Il marque également le thriller avec Misery, qui vaut un Oscar à Kathy Bates, et Des Hommes d’Honneur, autre chef d’œuvre avec un Jack Nicholson au sommet de son art.

Rob Reiner cofondera aussi Castle Rock Entertainment, à l’origine de nombreuses productions devenues cultes. Jusqu’à récemment, Rob Reiner restait une voix respectée et passionnée du cinéma. Sa disparition laisse derrière elle une œuvre dense et éclectique, populaire et profondément humaine, qui continuera d’influencer des générations de cinéastes et de spectateurs.