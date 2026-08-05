NASA : la mission PUNCH améliore spectaculairement la prévision des tempêtes solaires

La NASA vient d’améliorer drastiquement la précision des prévisions des tempêtes solaires. Grâce aux quatre microsatellites de la mission PUNCH, des chercheurs ont réussi à prévoir l’arrivée d’une tempête solaire sur Terre avec une marge d’erreur d’environ 30 minutes, contre près de cinq heures avec les méthodes actuelles.

PUNCH suit les éjections solaires presque jusqu’à la Terre

Lancée en mars 2025 aux côtés de l’observatoire spatial SPHEREx, la mission Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere surveille en permanence la couronne solaire et le vent solaire. Ses instruments capturent notamment une image toutes les quatre minutes.

Pour leur démonstration, les scientifiques ont étudié une éjection de masse coronale observée le 31 mai 2025. Après seulement douze heures de suivi, leur modèle informatique a calculé que les particules atteindraient la Terre environ huit heures plus tard. La prévision ne s’est finalement trompée que d’une petite demi-heure.

Une progression majeure pour la météo spatiale

Les instruments précédents ne permettaient de suivre directement qu’environ un cinquième du trajet d’une éjection coronale entre le Soleil et notre planète. PUNCH offre une observation beaucoup plus continue de sa vitesse, de sa forme et de son évolution.

« Nous pensions que PUNCH serait performant dans ce domaine, mais le résultat est stupéfiant », explique Craig DeForest, responsable scientifique de la mission. Il compare cette avancée au passage « d’une machine à vapeur à un moteur à combustion moderne ».

L’enjeu dépasse largement le champ de l’astronomie. Une puissante tempête géomagnétique peut en effet perturber les communications radio, les réseaux électriques, le GPS voire les satellites. En 2022, Starlink avait ainsi perdu une quarantaine de satellites après un épisode de ce type.

Ces premiers résultats doivent encore être validés scientifiquement, mais PUNCH semble bien parti pour considérablement renforcer les systèmes d’alerte. C’est aussi l’objectif recherché en Europe avec la future mission Vigil de l’ESA, destinée elle aussi à anticiper plus précisément les colères du Soleil.