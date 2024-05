Une énorme tempête géomagnétique frappera la Terre d’ici quelques heures

Il n’est pas rare que les astronomes observent une éruption solaire massive, mais il est déjà beaucoup moins commun que cette éruption soit positionné dans l’axe de la Terre, avec comme risque d’engendrer sur notre planète une tempête magnétique de grande ampleur. Mais cette fois-ci, c’est la bonne : le centre de prévision météorologique spatiale américain (NOAA) vient de lancer une alerte : une énorme éruption solaire (200 000 kilomètres de diamètres) observée le 8 mai devrait provoquer d’ici quelques heures une tempête géomagnétique de niveau 4. Ce phénomène est extrêmement rare, le dernier de cette amplitude remontant à janvier 2005. « Au moins de cinq éjections de masse coronales se dirigeant vers la Terre ont été observées » précise le NOAA.

A G4 (Severe) Geomagnetic Watch has been issued for May 11… pic.twitter.com/CeEHWEUFiQ — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) May 9, 2024

La première éjection devrait atteindre la Terre d’ici ce soir, mais le gros des troupes arrivera durant le week-end. Au niveau 4, les tempêtes géomagnétiques sont jugées graves par le NOAA et sont même susceptibles de perturber le fonctionnement des appareils électriques ! Des aurores boréales pourraient même être observées dans le nord de la France ! D’une façon générale, les effets se feraient surtout ressentir sur une partie des Etats-Unis, au Canada et dans le nord de l’Europe. La météo plus douce de ces derniers jours et le ciel dégagé devraient faciliter ces observations spectaculaires.

OVATION model predicting significant aurora tonight over northern Europe, including Ireland. Forecast updates at https://t.co/xml9GTmEF6 near-realtime geomagnetic conditions in Ireland at https://t.co/R5IJXbGIy5 pic.twitter.com/EfoqCjXFuB — Peter T Gallagher (@petertgallagher) May 10, 2024

A noter que le phénomène a de bonnes chances de se reproduire durant le second semestre ou au début de l’année 2025, le soleil étant alors à son « maximum solaire ». Cette période survient tous les 11 ans et voit se multiplier les éruptions solaires… et donc les risques de tempêtes géomagnétiques. Il va y avoir du spectacle…