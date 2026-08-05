SpaceX affiche une croissance spectaculaire pour ses premiers résultats depuis son entrée en Bourse

SpaceX a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes pour son premier trimestre publié depuis son introduction en Bourse. Entre avril et juin 2026, l’entreprise d’Elon Musk a généré 7,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires (environ 6,76 milliards d’euros), contre 6,8 milliards anticipés par les analystes.

Starlink devient la locomotive financière de SpaceX

La perte nette du groupe demeure cependant importante, à 541 millions de dollars (environ 469 millions d’euros), mais cette dernière a presque été divisée par deux en un an. La connectivité représente désormais la première activité du groupe avec 4,3 milliards de dollars, soit 3,73 milliards d’euros de revenus trimestriels.

Cette croissance repose principalement sur Starlink, dont le nombre d’abonnés a doublé en douze mois pour atteindre 12 millions. Toujours très optimiste dans ses projections, Elon Musk estime même qu’« il n’est pas exclu que Starlink fournisse un jour la majorité de l’Internet mondial ».

L’intelligence artificielle prend une place considérable

L’activité IA a généré 2,6 milliards de dollars. SpaceX a fortement accéléré dans ce secteur depuis l’intégration de xAI et développe une importante activité de location de puissance de calcul, avec notamment un contrat majeur signé avec Google. Le groupe envisage aussi à plus long terme des data centers directement installés en orbite.

Wall Street reste prudente malgré la croissance

La branche spatiale a réalisé 962 millions de dollars de revenus, tandis que SpaceX poursuit le développement du Starship de nouvelle génération. Pour rappel l’entreprise avait préparé son entrée en Bourse sous le symbole SPCX au printemps.

Malgré ces performances, l’action a perdu environ 7 % après la publication. Les investisseurs saluent l’explosion des revenus, mais restent préoccupés par les pertes, les investissements massifs dans l’IA ainsi que les ambitions extrêmement coûteuses de SpaceX dans Starship, Mars et les infrastructures orbitales.