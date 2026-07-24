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Intel retrouve une croissance record grâce aux data centers et à l’IA

2 min.
24 Juil. 2026 • 9:40
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Intel signe son trimestre le plus dynamique depuis plus de quinze ans. Entre avril et juin 2026, le fabricant américain a réalisé 16,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit une progression annuelle de 25 %. Cette accélération est principalement portée par les processeurs destinés aux data centers et aux infrastructures d’intelligence artificielle.

Les ventes de puces pour data centers bondissent de 59 %

La division Data Center and AI a généré 6,3 milliards de dollars, en hausse de 59 % sur un an. Alors que les GPU de NVIDIA dominent l’entraînement des grands modèles, les processeurs Xeon restent essentiels pour piloter les serveurs, gérer les données et exécuter l’inférence. L’essor des agents d’IA redonne ainsi de la valeur aux CPU x86.

Intel Logo

« La demande s’est accélérée dans le cloud et les entreprises, les clients reconnaissant de plus en plus le rôle essentiel des CPU, et particulièrement des CPU x86, dans les infrastructures d’IA », a déclaré Lip-Bu Tan, nommé à la tête d’Intel en 2025.

La pénurie de mémoire continue de fragiliser le marché du PC

L’activité consacrée aux ordinateurs personnels progresse également de 13 %, mais ses perspectives restent plus fragiles. Intel prévoit une demande inférieure aux tendances saisonnières au second semestre et un recul à deux chiffres sur l’ensemble de 2026. La hausse du prix de la mémoire et les contraintes d’approvisionnement réduisent les achats tout en renchérissant les machines.

« Nous prévoyons que la consommation de PC restera faible au second semestre », avertit le directeur financier David Zinsner. Après plusieurs années de restructuration et de pertes de terrain face à NVIDIA, AMD et TSMC, Intel retrouve donc une croissance spectaculaire. La poursuite de ce redressement dépendra toutefois de sa capacité à convertir sur la durée la demande actuelle en chiffre d’affaires,  et ce sans laisser la crise de la mémoire affaiblir son activité historique.

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