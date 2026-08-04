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Walden Robotics et Toyota misent sur des robots humanoïdes à roues destiné aux usines

2 min.
4 Août. 2026 • 11:45
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Walden Robotics veut ramener la robotique humanoïde sur un terrain très concret : celui des usines et des entrepôts. Issue du Toyota Research Institute, la jeune entreprise est sortie de l’ombre avec une levée de 300 millions de dollars (environ 260 millions d’euros), pour une valorisation au delà du milliard de dollars.

Un humanoïde sans jambes, pensé pour l’industrie

Contrairement à de nombreux concurrents, Walden ne cherche pas à reproduire intégralement le corps humain. Son robot possède un torse, deux bras articulés et des préhenseurs robustes, mais se déplace sur une large base dotée de roues. Cette architecture réduit les risques de chute et permet d’intégrer davantage de batteries ce qui permet au robot de  travailler plus longtemps.

Cette approche tranche avec les humanoïdes de Figure AI utilisés chez BMW ou bien encore le robot Apollo d’Apptronik, qui conservent des jambes afin d’évoluer dans des environnements conçus pour l’homme.

Toyota teste déjà les robots Walden en conditions réelles

Walden privilégie les tâches répétitives de fabrication et de logistique, difficiles à automatiser avec des convoyeurs ou des bras industriels traditionnels. Selon son patron Russ Tedrake, la rentabilité suppose une utilisation intensive : « Il faut trouver des applications où le robot est utilisé 24 heures sur 24, sept jours sur sept ».

Walden Robot

Les machines ont déjà travaillé dans une usine Toyota, où leurs mains simplifiées ont été conçues pour supporter les contraintes mécaniques d’une utilisation prolongée. Cette recherche de robustesse rappelle les essais du Calvin-40 dans une usine Renault et la montée en cadence industrielle du Figure 03 produit à grande échelle.

Walden ambitionne à terme de développer des robots polyvalents capables d’apprendre plusieurs métiers. Son choix de design illustre en tout cas une évolution récente du secteur : moins de démonstrations spectaculaires (et trop cadrées), davantage de fiabilité, d’endurance et d’autonomie.

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