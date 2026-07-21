RX : Samsung crée une division dédiée aux robots humanoïdes et à l’IA « physique »

Samsung Electronics posse ses pions dans la robotique avec la création de RX (pour Robotics eXperience). Placée directement sous l’autorité de la direction générale, cette nouvelle division doit réunir la stratégie à long terme, le développement technologique et la commercialisation des futurs robots du groupe sud-coréen.

Un ancien responsable de Hyundai aux commandes

La stratégie de RX sera pilotée par Lee Dongkun, vice-président exécutif arrivé chez Samsung en mai. Le dirigeant supervisait auparavant les activités robotiques de Hyundai Motor Group, et notamment la feuille de route de Boston Dynamics. Son recrutement illustre la volonté de Samsung de transformer ses activités de recherche en robotique en produits parfaitement fonctionnels dans des environnements réels.

Ballie, le robot domestique dont Samsung a annulé le lancement en 2025

Le groupe prévoit parallèlement d’ouvrir des pôles de recherche aux États-Unis, en Chine et au Japon. Ces implantations devront exploiter les compétences locales en intelligence artificielle, capteurs, mobilité autonome et manipulation d’objets. Samsung avait déjà renforcé sa position en devenant le principal actionnaire de Rainbow Robotics, spécialiste sud-coréen des machines humanoïdes.

Des usines aux commerces, puis aux foyers

Les premiers robots devraient être déployés sur les sites industriels afin d’améliorer la productivité et d’automatiser certaines opérations physiques. Samsung envisage ensuite des usages dans les commerces et à domicile. Cette dernière étape reste toutefois délicate, ainsi que l’a montré la suspension du lancement de Ballie, désormais utilisé comme plateforme expérimentale.

Samsung veut obtenir des « résultats tangibles » dans le secteur des robots humanoïdes, et ce dès 2026. Le géant sud-coréen prépare aussi, avec Samsung SDS, un investissement de 19 000 milliards de wons à Gumi, couvrant notamment une capacité de production, une usine pilotée par l’IA et un centre de données. Avec RX, Samsung semble donc vouloir cesser de présenter ses travaux en robotique comme une simple vitrine technologique. Face aux initiatives de Boston Dynamics, Figure ou bien encore 1X, il était sans doute temps de passer à la vitesse supérieure.