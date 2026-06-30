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Deux robots humanoïdes Ameca débarquent dans une école de San Diego

3 min.
30 Juin. 2026 • 11:35
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Altus Schools, un réseau d’écoles à charte de San Diego, a investi 500 000 dollars pour faire entrer deux robots humanoïdes Ameca dans ses salles de classe. Conçus par l’entreprise britannique Engineered Arts, ces assistants doivent participer à une étude sur l’usage de l’intelligence artificielle incarnée dans l’enseignement.

Une expérimentation prévue jusqu’à l’automne 2026

La direction explique vouloir évaluer l’effet de ces robots sur l’attention des élèves et leurs résultats. Dans un courriel cité par la presse locale, la responsable Cathryn Rambo se dit « ravie d’être la première école au monde à étudier l’IA physique comme partenaire d’enseignement ». Les Ameca devraient rester sur place jusqu’à l’automne 2026.

Ameca robot

Le budget consacré à cette initiative a de quoi interpeller néanmoins. Les modalités exactes de l’opération, qu’il s’agisse d’un achat, d’une location ou d’un service incluant logiciels et assistance, ne sont pas détaillées. Engineered Arts ne publie pas non plus de prix catalogue pour Ameca, dont le coût varie selon les équipements et les usages retenus.

Des robots sociaux, mais pas des professeurs autonomes

Ameca est essentiellement pensé pour dialoguer avec des humains : expressions faciales animées, mouvements, reconnaissance vocale et synthèse de parole servent à rendre l’échange plus vivant. En classe, il peut endosser le rôle d’un personnage historique, répondre à certaines questions ou guider un exercice grâce à une interface d’IA générative contrôlée.

Une démonstration autour du génie Nikola Tesla a toutefois mis en évidence les limites de l’exercice. Rythme trop rapide, silences imprévus et réponses répétées ont compliqué la prise de notes des élèves. Le robot demeure donc dépendant de l’enseignant, qui doit préparer l’activité, vérifier ses réponses et maintenir le cadre pédagogique.

Une promesse à confronter aux résultats

Au-delà de l’effet de nouveauté, Altus Schools devra démontrer que la présence d’un robot améliore durablement l’apprentissage… ce qui est loin d’être prouvé jusqu’ici. Dans le secteur de l’éducation, l’IA physique (robot humanoïde) apporte-t-elle vraiment une réelle valeur pédagogique ? Certains pays comme le Japon, qui utilisent depuis des années des robots enseignants, semblent déjà avoir tranché en faveur de la technologie.

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