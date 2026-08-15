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Marvel : bandes-annonces pour Avengers: Doomsday, VisionQuest et casting de X-Men

3 min.
15 Août. 2026 • 17:46
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Marvel a fait plusieurs annonces lors de l’événement D23 de Disney et il y a notamment eu des bandes-annonces pour Avengers: Doomsday, VisionQuest, ainsi que l’annonce du casting pour les prochains X-Men.

Avengers Doomsday Docteur Doom Fatalis

Nouvelle bande-annonce pour Avengers: Doomsday

Nous avions déjà eu une bande-annonce pour Avengers: Doomsday et en voilà une nouvelle aujourd’hui à l’occasion du D23.

La bande-annonce laisse entrevoir un avenir sombre pour les héros du MCU, avec une Sue Storm en larmes déplorant ce que Docteur Fatalis (Docteur Doom en VO) est devenu. Fatalis, incarné par Robert Downey Jr (l’acteur d’Iron Man), est clairement animé par un désir de vengeance après ce qui semble être la mort de sa femme et de son fils (ou de sa mère). Tout le monde a l’air très inquiet face à la situation. On voit Magneto, Gambit, Steve Rogers et d’autres, tous meurtris.

Rendez-vous le 16 décembre 2026 au cinéma pour découvrir Avengers: Doomsday.

Un trailer pour VisionQuest

Vient ensuite la première bande-annonce pour VisionQuest, la série de la trilogie entamée par WandaVision et Agatha All Along. Le trailer révèle ce que Vision, incarné par Paul Bettany, a fait depuis qu’il s’est enfui de Westview. La première bande-annonce montre que Vision traverse vraiment une période difficile.

On voit également à quel point la version robot de Vision est peu présente dans la série par rapport à la version humaine. Bien qu’on aperçoive brièvement la forme robotique surhumaine du personnage, la plupart des consciences robotiques de VisionQuest apparaissent sous la forme d’avatars humains. C’est notamment le cas d’Ultron, incarné par James Spader, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à… James Spader.

La série VisionQuest débutera le 14 octobre 2026 sur Disney+.

Le casting du prochain film X-Men

Enfin, Marvel a profité du D23 pour annoncer le casting pour le reboot de X-Men. Dans le détail, on a :

  • Sadie Sink en tant que Jean Grey
  • Kit Connor en tant que Scott Summers/Cyclope
  • Christopher Abbott en tant que Charles Xavier/Professeur X
  • Samara Weaving en tant qu’Emma Frost
  • Inde Navarrette en tant qu’Anna Marie/Malicia
  • Maya Boyd en tant que Ororo Munroe/Tornade
  • Adam Driver en tant que Nathaniel Milbury/Monsieur Sinistre

Le prochain film X-Men sera réalisé par Jake Schreier et sortira au cinéma le 3 mai 2028.

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