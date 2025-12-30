Avengers Doomsday : Marvel met en ligne le teaser avec Thor

Marvel a mis en ligne le deuxième teaser pour Avengers : Doomsday, se focalisant ici sur le personnage de Thor, joué par Chris Hemsworth. Le premier teaser, diffusé la semaine dernière, se focalisait sur Steve Rogers/Captain America.

Teaser avec Thor pour Avengers: Doomsday

Le teaser commence dans une forêt ensoleillée et paisible, semblable à la ferme idyllique du teaser avec Steve Rogers. Thor prie son défunt père, le dieu nordique Odin, de lui donner la force de protéger sa nouvelle fille, alors qu’il se prépare vraisemblablement à rejoindre les Avengers pour affronter le Docteur Fatalis, incarné par Robert Downey Jr, dans Avengers : Doomsday. La vidéo montre un bref aperçu de Love, qui a un peu grandi depuis le film Thor : Love and Thunder. Thor, vêtu de vêtements décontractés, l’embrasse sur le front alors qu’elle est allongée dans son lit et que sa narration sérieuse continue.

Love (jouée par India, la fille de Chris Hemsworth dans la vraie vie) est en fait la fille du méchant Gorr, le Boucher des Dieux (joué par Christian Bale). Dans Thor : Love and Thunder, Gorr cherche à se venger de tous les Dieux après que ses prières pour sauver sa fille décédée soient restées sans réponse. À la fin, cependant, Gorr renonce à sa quête de vengeance et parvient à ressusciter Love avant de mourir. Dans ses derniers instants, Gorr fait promettre à Thor d’élever Love comme si elle était sa propre fille. Love rejoint alors Thor dans ses aventures et manie sa hache Stormbreaker.

Avengers: Doomsday sortira au cinéma le 16 décembre 2026. Il est bon de noter que deux autres teasers doivent voir le jour. Le troisième a déjà fuité, il se focalise sur les X-Men. Le quatrième, quant à lui, pourrait avoir un lien avec le Docteur Fatalis.