Disney+ rétablit le Dolby Vision, après avoir remis le HDR

On revient (presque) à la normale du côté de Disney+, qui a rétabli le support du Dolby Vision pour les films et séries. Le service de streaming avait également rétabli le support du HDR il y a peu. En revanche, le HDR10+ semble toujours indisponible.

Le retour du Dolby Vision sur Disney+

Pour rappel, Disney+ a pendant longtemps proposé le support du HDR, HDR10+ et Dolby Vision au niveau des différents programmes. Voici ce que chacun propose :

HDR (High Dynamic Range) : technologie d’affichage qui augmente la plage de luminosité et la richesse des couleurs, pour des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et une image plus réaliste.

technologie d’affichage qui augmente la plage de luminosité et la richesse des couleurs, pour des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et une image plus réaliste. HDR10+ : évolution du HDR10 qui ajoute des métadonnées dynamiques, permettant d’ajuster luminosité et couleurs scène par scène (voire image par image) pour un rendu plus précis.

évolution du HDR10 qui ajoute des métadonnées dynamiques, permettant d’ajuster luminosité et couleurs scène par scène (voire image par image) pour un rendu plus précis. Dolby Vision : format HDR avancé utilisant aussi des métadonnées dynamiques, pouvant gérer jusqu’à 12 bits de couleur et des pics de luminosité plus élevés pour une image encore plus détaillée et nuancée.

Mais à la surprise générale, tous ces formats ont disparu il y a quelques semaines en France et dans le reste de l’Europe. Les abonnés ont dû se contenter des contenus SDR. Pour autant, Disney+ n’a pas baissé le prix de son abonnement Premium à 15,99 €/mois, alors que la qualité de service était en retrait.

Pourquoi le retrait, au fait ? En janvier, Disney parlait d’un « souci technique ». Mais en réalité, tout porte à croire que c’est en lien avec un conflit autour des brevets en Allemagne entre InterDigital, une société américaine spécialisée dans les technologies radio et vidéo, et Disney.

Faut-il comprendre que Disney a réussi à trouver un accord, d’où le retour du HDR et du Dolby Vision sur sa plateforme de streaming ? Pas de réponse officielle sur le sujet pour le moment, la société de Mickey restant muette sur le sujet.