Disney+ rétablit le Dolby Vision, après avoir remis le HDR

On revient (presque) à la normale du côté de Disney+, qui a rétabli le support du Dolby Vision pour les films et séries. Le service de streaming avait également rétabli le support du HDR il y a peu. En revanche, le HDR10+ semble toujours indisponible.
Pour rappel, Disney+ a pendant longtemps proposé le support du HDR, HDR10+ et Dolby Vision au niveau des différents programmes. Voici ce que chacun propose :
Mais à la surprise générale, tous ces formats ont disparu il y a quelques semaines en France et dans le reste de l’Europe. Les abonnés ont dû se contenter des contenus SDR. Pour autant, Disney+ n’a pas baissé le prix de son abonnement Premium à 15,99 €/mois, alors que la qualité de service était en retrait.
Pourquoi le retrait, au fait ? En janvier, Disney parlait d’un « souci technique ». Mais en réalité, tout porte à croire que c’est en lien avec un conflit autour des brevets en Allemagne entre InterDigital, une société américaine spécialisée dans les technologies radio et vidéo, et Disney.
Faut-il comprendre que Disney a réussi à trouver un accord, d’où le retour du HDR et du Dolby Vision sur sa plateforme de streaming ? Pas de réponse officielle sur le sujet pour le moment, la société de Mickey restant muette sur le sujet.
