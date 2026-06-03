Supergirl : voici la bande-annonce finale pour le film DC après Superman

Warner Bros et DC proposent aujourd’hui la bande-annonce finale pour Supergirl, le film qui fera suite à Superman de James Gunn sorti l’an dernier.

Ultime trailer pour Supergirl

Supergirl, réalisé par Craig Gillespie et porté par Milly Alcock dans le rôle de Kara Zor-El, est le prochain film DC consacré à l’héroïne kryptonienne. L’histoire suit Supergirl dans un périple intergalactique où elle fait équipe à contrecœur avec un compagnon inattendu pour affronter un adversaire redoutable et chercher la vengeance et la justice.

Le film s’inscrit dans le nouveau DC Universe produit par James Gunn et Peter Safran, avec un casting qui inclut aussi Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham et Jason Momoa dans le rôle de Lobo.

Il y a plusieurs teasers et bandes-annonces pour le film, sachant que le trailer diffusé aujourd’hui est le dernier. Il dévoile de nouvelles images, notamment avec du combat et les pouvoirs de l’héroïne. On peut également voir quelques images de Superman joué par David Corenswet.

Supergirl sortira au cinéma le 1er juillet. Il sera intéressant de voir si le film rencontrera un succès ou non au box-office. Pour le coup, Superman s’était plutôt bien débrouillé avec 618,72 millions de dollars au box-office. À voir maintenant si la cousine du super-héros connaîtra aussi le succès. On connaîtra la réponse dans quelques semaines.