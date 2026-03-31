Supergirl : nouvelle bande-annonce pour le film DC après Superman

DC Studios propose la nouvelle bande-annonce pour Supergirl, le nouveau film qui arrive après Superman de James Gunn. Le premier trailer avait été diffusé en décembre.

Nouvel aperçu de Supergirl dans un trailer

C’est Milly Alcock, notamment connue pour avoir joué la princesse Rhaenyra Targaryen dans la série House of the Dragon, qui incarne le rôle principal.

Réalisé par Craig Gillespie sur un scénario d’Ana Nogueira, Supergirl est une adaptation du comics Supergirl : Woman of Tomorrow, paru en 2022 et salué par la critique. Et tout comme dans les comics, l’événement déclencheur qui marque le début de cette histoire sera déchirant à voir.

Dans Supergirl : Woman of Tomorrow, une jeune extraterrestre nommée Ruthye part à la recherche de l’héroïne éponyme et lui demande de l’aider à se venger de Krem, un pirate-assassin maléfique qui a tué son père. Malheureusement, la première rencontre de Supergirl avec Krem ne se passe pas bien. Il tire deux flèches empoisonnées sur la super-héroïne et une troisième sur son chien Krypto. Supergirl survit, mais Krypto n’a plus que quelques jours à vivre, à moins qu’elle ne parvienne à retrouver Krem et à obtenir l’antidote. C’est ainsi que commence un périple de vengeance intergalactique qui poussera son héroïne bien au-delà de ses limites.

Supergirl sortira au cinéma le 1er juillet 2026 (et non plus le 24 juin). En plus de Milly Alcock, le casting comprend Jason Momoa dans le rôle de Lobo. L’acteur avait auparavant incarné le personnage d’Aquaman, mais le DCEU a été rebooté avec James Gunn aux commandes.