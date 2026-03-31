TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Supergirl : nouvelle bande-annonce pour le film DC après Superman
Culture Geek

Supergirl : nouvelle bande-annonce pour le film DC après Superman

2 min.
31 Mar. 2026 • 18:28
0

DC Studios propose la nouvelle bande-annonce pour Supergirl, le nouveau film qui arrive après Superman de James Gunn. Le premier trailer avait été diffusé en décembre.

Nouvel aperçu de Supergirl dans un trailer

C’est Milly Alcock, notamment connue pour avoir joué la princesse Rhaenyra Targaryen dans la série House of the Dragon, qui incarne le rôle principal.

Réalisé par Craig Gillespie sur un scénario d’Ana Nogueira, Supergirl est une adaptation du comics Supergirl : Woman of Tomorrow, paru en 2022 et salué par la critique. Et tout comme dans les comics, l’événement déclencheur qui marque le début de cette histoire sera déchirant à voir.

Supergirl Milly Alcock

Dans Supergirl : Woman of Tomorrow, une jeune extraterrestre nommée Ruthye part à la recherche de l’héroïne éponyme et lui demande de l’aider à se venger de Krem, un pirate-assassin maléfique qui a tué son père. Malheureusement, la première rencontre de Supergirl avec Krem ne se passe pas bien. Il tire deux flèches empoisonnées sur la super-héroïne et une troisième sur son chien Krypto. Supergirl survit, mais Krypto n’a plus que quelques jours à vivre, à moins qu’elle ne parvienne à retrouver Krem et à obtenir l’antidote. C’est ainsi que commence un périple de vengeance intergalactique qui poussera son héroïne bien au-delà de ses limites.

Supergirl sortira au cinéma le 1er juillet 2026 (et non plus le 24 juin). En plus de Milly Alcock, le casting comprend Jason Momoa dans le rôle de Lobo. L’acteur avait auparavant incarné le personnage d’Aquaman, mais le DCEU a été rebooté avec James Gunn aux commandes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Supergirl Milly Alcock Geekeries

Supergirl : voici la bande-annonce du nouveau film DC après Superman

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree Geekeries

Avatar 3 : De Feu et de Cendres, une nouvelle bande-annonce pour le film

The Mandalorian and Grogu Affiche Recadree Geekeries

The Mandalorian and Grogu : nouvelle bande-annonce pour le film Star Wars

Supergirl Gunn Geekeries

DCU : voilà pourquoi Supergirl sera « légèrement » alcoolisée dans le film de Craig Gillespie

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Lunettes Connectees Meta Blayzer Optics Gen 2

Meta dévoile ses lunettes connectées avec verres correcteurs

31 Mar. 2026 • 20:05
0 Matériel

Meta commercialise deux nouvelles paires de lunettes connectées (Optics Styles) en collaboration avec Ray-Ban conçues pour les porteurs de...

Perseverance

Mars : Perseverance détecte pour la première fois des éléments rappelant des rubis

31 Mar. 2026 • 16:50
0 Science

La planète rouge n’a pas fini de surprendre les scientifiques. Le rover Perseverance de la NASA vient de révéler la...

Nvidia DLSS 4.5

Nvidia rend disponible le DLSS 4.5 pour les meilleurs graphismes et le Multi Frame Generation 6x

31 Mar. 2026 • 15:45
0 Jeux vidéo

Annoncé au CES 2026 en janvier, le DLSS 4.5 est désormais disponible pour les joueurs. Nvidia déploie ce 31 mars, via la bêta...

The Crew

L’UFC-Que Choisir poursuit en justice Ubisoft pour pratiques abusives

31 Mar. 2026 • 14:10
0 Jeux vidéo

UFC-Que Choisir a déposé une assignation en justice contre Ubisoft devant le tribunal de Créteil, dénonçant des...

Bluesky Logo

Bluesky lance Attie, son assistant IA… et déclenche la fronde des utilisateurs

31 Mar. 2026 • 12:45
1 Internet

Bluesky pensait sans doute ouvrir un nouveau chapitre dans la personnalisation des réseaux sociaux : avec Attie, un assistant dopé à...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Artemis II : le décollage historique de la NASA sera filmé en vidéo immersive pour l’Apple Vision Pro

Artemis II : le décollage historique de la NASA sera filmé en vidéo immersive pour l’Apple Vision Pro

31 Mar. 2026 • 19:30

image de l'article iOS 27 améliorerait le clavier de l’iPhone et la correction automatique

iOS 27 améliorerait le clavier de l’iPhone et la correction automatique

31 Mar. 2026 • 19:00

image de l'article Siri sur iOS 27 gérera plusieurs requêtes en une seule commande

Siri sur iOS 27 gérera plusieurs requêtes en une seule commande

31 Mar. 2026 • 18:43

image de l'article Tests AirPods Max 2 : des améliorations… et les mêmes défauts

Tests AirPods Max 2 : des améliorations… et les mêmes défauts

31 Mar. 2026 • 18:07

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site