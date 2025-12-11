Supergirl : voici la bande-annonce du nouveau film DC après Superman

DC Studios a mis en ligne la bande-annonce de Supergirl, son nouveau film après Superman de James Gunn. C’est Milly Alcock, notamment connue pour avoir joué la princesse Rhaenyra Targaryen dans la série House of the Dragon, qui incarne le rôle principal.

Premier trailer pour le film Supergirl

Sur la musique Call Me de Blondie, la bande-annonce reprend après l’apparition de Kara Zor-El/Supergirl à la fin du film Superman de James Gunn où elle se rend à la Forteresse de Solitude pour récupérer son chien Krypto, doté de super-pouvoirs. Les nouvelles images montrent Kara soufflant une bougie d’anniversaire dans une pièce sombre, en souhaitant que des jours meilleurs l’attendent.

Bien que l’on ignore encore ce qui déprime Kara, le réalisateur Craig Gillespie a laissé entendre que son trouble intérieur serait déterminant dans le film.

Voici le synopsis du film qui est basé sur le comic Supergirl: Woman of Tomorrow :

Les aventures de Kara Zor-El, cousine de Superman qui a échappé à l’explosion de sa planète Krypton et vit désormais sur Terre sous l’identité de Kara Danvers. Mais elle possède des super pouvoirs qui lui permettent de protéger les humains sous le nom de Supergirl.

Supergirl sortira au cinéma le 24 juin 2026. En plus de Milly Alcock, le casting comprend Jason Momoa dans le rôle de Lobo. L’acteur avait auparavant incarné le personnage d’Aquaman, mais le DCEU a été rebooté avec James Gunn aux commandes.