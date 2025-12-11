TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Supergirl : voici la bande-annonce du nouveau film DC après Superman
Geekeries et Insolite

Supergirl : voici la bande-annonce du nouveau film DC après Superman

11 Déc. 2025 • 18:18
0

DC Studios a mis en ligne la bande-annonce de Supergirl, son nouveau film après Superman de James Gunn. C’est Milly Alcock, notamment connue pour avoir joué la princesse Rhaenyra Targaryen dans la série House of the Dragon, qui incarne le rôle principal.

Supergirl Milly Alcock

Premier trailer pour le film Supergirl

Sur la musique Call Me de Blondie, la bande-annonce reprend après l’apparition de Kara Zor-El/Supergirl à la fin du film Superman de James Gunn où elle se rend à la Forteresse de Solitude pour récupérer son chien Krypto, doté de super-pouvoirs. Les nouvelles images montrent Kara soufflant une bougie d’anniversaire dans une pièce sombre, en souhaitant que des jours meilleurs l’attendent.

Bien que l’on ignore encore ce qui déprime Kara, le réalisateur Craig Gillespie a laissé entendre que son trouble intérieur serait déterminant dans le film.

Voici le synopsis du film qui est basé sur le comic Supergirl: Woman of Tomorrow :

Les aventures de Kara Zor-El, cousine de Superman qui a échappé à l’explosion de sa planète Krypton et vit désormais sur Terre sous l’identité de Kara Danvers. Mais elle possède des super pouvoirs qui lui permettent de protéger les humains sous le nom de Supergirl.

Supergirl sortira au cinéma le 24 juin 2026. En plus de Milly Alcock, le casting comprend Jason Momoa dans le rôle de Lobo. L’acteur avait auparavant incarné le personnage d’Aquaman, mais le DCEU a été rebooté avec James Gunn aux commandes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Supergirl Gunn Geekeries

DCU : voilà pourquoi Supergirl sera « légèrement » alcoolisée dans le film de Craig Gillespie

Superman David Corenswet Geekeries

Superman : la nouvelle bande-annonce en dévoile bien plus

Superman extrait Geekeries

Superman : un extrait confirme l’orientation « comics » du film

Avatar 3 De Feu et de Cendres Geekeries

Avatar 3 : De Feu et de Cendres, voici la bande-annonce du film

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Temu

Perquisition chez Temu à Dublin : Bruxelles intensifie la surveillance des plateformes chinoises

11 Déc. 2025 • 18:07
0 Hors-Sujet

Les autorités européennes ont mené une perquisition surprise la semaine dernière dans les locaux de Temu à Dublin, dans...

Marvel vs Star Wars vs Pixar vs Disney

IA : Disney adresse une mise en demeure à Google pour violation de droits d’auteur

11 Déc. 2025 • 17:34
0 Internet

Disney exige l’arrêt immédiat de l’utilisation de ses œuvres protégées dans l’entraînement des...

Sora OpenAI Logos

Disney investit 1 milliard de dollars dans OpenAI et autorise les vidéos IA avec ses personnages dans Sora

11 Déc. 2025 • 16:00
1 Internet

Disney opère un virage stratégique dans sa relation avec l’intelligence artificielle, en annonçant un investissement en capital...

Black Friday Deals

Black Friday 2025 : les Français ont misé sur les achats en ligne et dépensé plus qu’auparavant

11 Déc. 2025 • 14:10
0 Internet

Le Black Friday 2025 a confirmé une tendance de fond : les consommateurs français privilégient la qualité à la...

Skyrim switch 2

Le légendaire Skyrim débarque (difficilement) sur Nintendo Switch 2

11 Déc. 2025 • 13:00
0 Jeux vidéo

Quatorze ans après sa sortie initiale, The Elder Scrolls V: Skyrim s’offre une nouvelle jeunesse… sur la Nintendo Switch 2. Bethesda...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article HomePod avec écran et caméra de surveillance Apple : de nouveaux détails voient le jour

HomePod avec écran et caméra de surveillance Apple : de nouveaux détails voient le jour

11 Dec. 2025 • 16:57

image de l'article Free Mobile sur l’Apple Watch cellulaire, ça se précise (encore…)

Free Mobile sur l’Apple Watch cellulaire, ça se précise (encore…)

11 Dec. 2025 • 15:59

image de l'article Chrome sur iPhone intègre maintenant l’IA Gemini de Google

Chrome sur iPhone intègre maintenant l’IA Gemini de Google

11 Dec. 2025 • 15:16

image de l'article Spotify débarque sur Djay pour les versions iPadOS et iOS de l’app

Spotify débarque sur Djay pour les versions iPadOS et iOS de l’app

11 Dec. 2025 • 13:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site