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L’Unreal Engine 6 est officialisé avec un premier aperçu

3 min.
25 Mai. 2026 • 9:55
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Epic Games et Psyonix ont dévoilé un premier aperçu de Rocket League sous Unreal Engine 6 lors de l’événement Rocket League Paris Major. La présentation sert à la fois de teaser pour une version mise à jour de Rocket League et (surtout) de la première apparition du nouveau moteur de jeu.

Rocket League Unreal Engine 6

Un premier aperçu de l’Unreal Engine 6 avec Rocket League

L’annonce compte surtout par ce qu’elle représente. Pour la première fois, Epic Games montre des images d’un jeu tournant réellement sous Unreal Engine précise que tout ce qui apparaît dans la vidéo a été capturé en temps réel dans le jeu.

Le choix de Rocket League n’est pas anodin. Contrairement à certaines démonstrations techniques conçues uniquement pour illustrer un moteur, le titre de Psyonix existe déjà, a son public et donne à Epic Games une façon beaucoup plus concrète de montrer la transition vers sa nouvelle génération technologique.

La vidéo met d’abord en avant une refonte visuelle. Epic Games et Psyonix n’expliquent pas encore ce que l’Unreal Engine 6 change précisément par rapport à son prédécesseur et la vidéo reste centrée sur le rendu à l’écran plutôt que sur les gains techniques.

Ce contraste ressort d’autant plus que l’Unreal Engine 5 avait été présenté en 2020 avec une longue démo technique pensée pour dévoiler la puissance du moteur. Cette fois, Epic Games mise sur un jeu existant et sur des images en conditions réelles, mais sans encore livrer de détails comparables sur les bénéfices concrets du nouvel outil.

Un nouveau moteur, mais encore beaucoup de flou

Cette présentation installe aussi une nouvelle identité visuelle pour le moteur de jeu avec un logo violet inédit. Le message envoyé est clair : Epic Games veut marquer le passage à une nouvelle étape, aussi bien pour l’Unreal Engine que pour Rocket League.

En revanche, plusieurs points restent ouverts. Epic Games n’a pas donné de date de sortie pour l’Unreal Engine la fin de la vidéo laisse simplement entrevoir la possibilité d’une future application capable de regrouper Fortnite, Rocket League et d’autres titres. L’annonce marque donc une étape importante, mais elle ressemble encore davantage à un signal de départ qu’à une présentation complète.

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