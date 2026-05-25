TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Le temps d’écran ne suffit plus à mesurer les risques numériques chez les jeunes, selon un rapport
Matériel

Le temps d’écran ne suffit plus à mesurer les risques numériques chez les jeunes, selon un rapport

3 min.
25 Mai. 2026 • 14:10
0

Le temps passé devant un écran ne permet plus, à lui seul, d’évaluer les effets du numérique sur les enfants et les adolescents. C’est la conclusion d’un rapport de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), qui estime que la science regarde désormais moins des volumes horaires figés que la manière concrète dont les jeunes utilisent les plateformes.

Smartphones Adolescents

Le basculement est important car il change la grille de lecture du débat public. Pendant plus de 20 ans, le temps d’écran a servi de repère central aux chercheurs comme aux politiques de santé. Le rapport le décrit aujourd’hui comme un indicateur trop réducteur pour saisir des usages devenus beaucoup plus complexes.

Les usages comptent plus que les heures

La recherche s’intéresse désormais à des comportements précis, comme le switching, ce passage rapide d’une application à l’autre toutes les 10 à 20 secondes, ou le scrolling passif, c’est-à-dire quand un jeune enchaîne pendant de longues périodes des vidéos ou des publications sur des réseaux comme TikTok ou X/Twitter.

Selon le rapport, ces pratiques peuvent avoir des effets directs sur le développement physiologique, accroître les risques de troubles anxieux et dépressifs, et favoriser un état de sommeil « sentinelle » dans lequel l’utilisateur reste en attente de notifications, parfois même de manière inconsciente.

Ce déplacement du regard conduit aussi à revoir la question de la responsabilité. Les auteurs estiment que parents et enfants ne peuvent plus être considérés comme les seuls responsables face à des services conçus pour capter l’attention et la transformer en valeur économique.

Le débat bascule aussi sur le terrain politique

Le rapport ne se limite pas à des conseils d’hygiène numérique dans les familles. Il recommande aussi l’instauration d’une majorité numérique à 15 ans et appelle à responsabiliser davantage les acteurs de l’industrie du numérique.

Cette ligne rejoint un mouvement plus large à l’international. L’Australie interdit déjà les réseaux sociaux aux moins de 16 ans depuis fin 2025 et plusieurs pays veulent désormais restreindre l’accès des mineurs à des plateformes comme TikTok, Instagram ou Snapchat.

En France, le gouvernement vise une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans d’ici septembre 2026. Mais le texte, adopté en avril par le Sénat dans une version remaniée, doit encore démontrer sa compatibilité avec le droit européen avant de pouvoir entrer en vigueur, ce qui pourrait ralentir son application.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 25 mai

25 Mai. 2026 • 18:53
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Drapeau France Tour Eiffel

Almerys piraté avec 15 millions de numéros de sécurité sociale volés

25 Mai. 2026 • 18:07
3 Internet

La cyberattaque subie par l’opérateur tiers payant Almerys pourrait dépasser de loin le seul vol de 15 millions de numéros de...

007 First Light Jeu James Bond

007 First Light : voici les 13 premières minutes du jeu

25 Mai. 2026 • 17:11
0 Jeux vidéo

IO Interactive a choisi de reprendre la main après la fuite d’images de 007 First Light en publiant officiellement les...

Starship V3 launch

Starship V3 réussit son premier vol d’essai malgré quelques couacs

25 Mai. 2026 • 16:43
0 Science

SpaceX a a de quoi être satisfait après le premier vol d’essai du Starship V3, lancé depuis la Starbase au Texas ce vendredi 22...

Destiny 2 logo

Bungie tourne brutalement la page Destiny 2, et Destiny 3 ne serait pas prêt à prendre le relais

25 Mai. 2026 • 15:30
0 Jeux vidéo

C’est la fin d’une époque pour Bungie. Le studio à qui l’on doit le cultissime Halo a annoncé que Destiny 2 recevra...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Microsoft accuse macOS d’être responsable d’un bug avec Teams

Microsoft accuse macOS d’être responsable d’un bug avec Teams

25 May. 2026 • 16:16

image de l'article La baisse de prix des iPhone 17 permet à Apple d’avoir 30 millions d’activations en Chine

La baisse de prix des iPhone 17 permet à Apple d’avoir 30 millions d’activations en Chine

25 May. 2026 • 15:13

image de l'article IA : Steve Wozniak reste attaché au mantra de l’Apple des débuts

IA : Steve Wozniak reste attaché au mantra de l’Apple des débuts

25 May. 2026 • 13:25

image de l'article Coloris de l’iPhone 18 : des accessoires confondus avec des composants du bloc photo ?

Coloris de l’iPhone 18 : des accessoires confondus avec des composants du bloc photo ?

25 May. 2026 • 12:05

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site