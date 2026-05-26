Dead by Daylight : Jason de Vendredi 13 arrive enfin pour les 10 ans du jeu

Il aura fallu attendre dix ans, mais cette fois c’est la bonne : l’un des plus grands absents du jeu de survie asymétrique Dead by Daylight va enfin rejoindre le cast des gros méchants : Behaviour Interactive a en effet confirmé l’arrivée de Jason Voorhees, le tueur culte de Vendredi 13, comme nouveau Killer jouable à partir du 16 juin 2026.

Le dernier grand monstre manquant du casting

Depuis son lancement en 2016, Dead by Daylight s’est imposé comme un musée vivant de l’horreur interactive. Michael Myers, Freddy Krueger, Leatherface, Ghost Face, Chucky, Pyramid Head, le Xénomorphe, Vecna ou bien encore le Démogorgon ont déjà rejoint le jeu asymétrique de Behaviour.

Jason Voorhees faisait pourtant figure d’absent majeur. Son masque de hockey, sa machette et son lien avec le camp Crystal Lake en font pourtant l’une des icônes les plus reconnaissables du slasher. Behaviour a accompagné l’annonce d’une phrase taillée pour les fans : « Le masque est en place. La machette dégouline. Le massacre a commencé. »

Des années de blocages juridiques

Une arrivée rendue possible par Jason Universe

Si Jason a mis autant de temps à rejoindre Dead by Daylight, ce n’est pas faute d’intérêt de la part du studio. Mais voilà, les questions de droits autour de la franchise Vendredi 13 ont longtemps compliqué toute exploitation vidéoludique. Ces mêmes problématiques avaient déjà lourdement affecté Friday the 13th: The Game, finalement retiré de la vente avant même l’arrêt de ses serveurs.

La création de Jason Universe en 2024 a changé la donne, l’objectif des producteurs étant alors de relancer la licence dans les jeux, les produits dérivés, les expériences immersives et tout autres formats de divertissement. « Money is money ».

Behaviour révélera davantage de détails lors de son stream anniversaire du 14 juin prochain. Pouvoirs, compétences, éventuelle carte et présence d’autres personnages restent encore à confirmer, mais l’essentiel est déjà acquis : avec Jason, Dead by Daylight complète l’une des plus grandes « teams » de figures horrifiques jamais vues dans un jeu vidéo.