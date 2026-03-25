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Payday arrive sur la VR : « Aces High » promet des braquages coopératifs sur Meta Quest et SteamVR

2 min.
25 Mar. 2026 • 11:50
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La franchise de braquages coopératifs Payday s’apprête à changer de dimension. Un nouvel épisode, Payday: Aces High, sera donc un jeu VR développé par le studio Fast Travel Games, avec une sortie annoncée pour 2026 sur Meta Quest et SteamVR. Les pages de préinscription (wishlist) sont déjà ouvertes sur les boutiques concernées.

Un casse à quatre, pensé pour l’immersion

Fidèle à l’ADN de la série, Aces High mise sur la préparation et l’exécution : repérage, coordination, puis… braquage. Le jeu pourra accueillir jusqu’à quatre joueurs en coopération, chacun endossant un rôle au sein de l’équipe. L’immersion et la tension propres à la VR devraient ajouter une ambiance assez folle à un titre déjà connu pour ses moments de bravoure et de suspense.

Gadgets, armes et progression : la boucle Payday, version VR

Le titre promet un arsenal évolutif et une progression basée sur les coups « réussis » : plus le joueur enchaînera les opérations, plus il débloquera armes, outils et améliorations. La formule, bien connue des fans, pourrait gagner en impact grâce aux interactions permises par la VR (manipulation d’équipements, gestes rapides, coordination en temps réel).

Un signal fort pour la VR grand public

Avec Payday: Aces High, la VR continue d’attirer des licences populaires, un élément essentiel pour relancer l’intérêt du grand public autour de ce format encore « niche ». Reste maintenant à voir si cette adaptation saura concilier l’immersion à ce qui fait le sel de Payday, soit l’improvisation, la tension maximale, et le sens de la coopération.

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