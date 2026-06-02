SFR ajoute une protection de cybersécurité à ses clients fibre

SFR annonce la disponibilité de « SFR Navigation Protégée », une nouvelle protection de cybersécurité qui concerne ses clients avec une box fibre. L’avantage est qu’elle est offerte pour l’ensemble des clients, nouveaux comme existants. Elle concerne également les clients chez SFR RED.
SFR explique que le paysage numérique est marqué par une recrudescence des cyberattaques et le phishing, menace numéro un pour les particuliers, a connu une augmentation de 70 % de ces actes en 2025. Un simple clic sur un lien frauduleux, reçu par e-mail, SMS ou même trouvé sur les réseaux sociaux, peut mener à des sites malveillants, des tentatives de vol de données personnelles ou bancaires, et à des escroqueries. Dans ce contexte, la question de la fiabilité d’un lien avant de cliquer est devenue une préoccupation majeure pour les utilisateurs.
C’est là qu’intervient SFR Navigation Protégée, une protection en partenariat avec EfficientIP, intégrée directement au niveau du réseau. L’opérateur au logo rouge dit qu’elle agit en temps réel et liste les éléments suivants :
EfficientIP est une entreprise française spécialisée dans la sécurité des DNS et l’analyse des sites à risque. Fort de plus de 10 ans d’expérience, EfficientIP s’appuie sur l’intelligence artificielle pour fournir à SFR une base de données de menaces constamment mise à jour et enrichie par la collecte et l’analyse de données à l’échelle d’Internet, assurant ainsi une défense de pointe contre les menaces émergentes.
« SFR Navigation Protégée » est disponible dès maintenant, tout en sachant que l’option est activée automatiquement pour tous les clients fibre de SFR.
En complément, SFR met à disposition deux services additionnels :
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