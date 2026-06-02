SFR ajoute une protection de cybersécurité à ses clients fibre

SFR annonce la disponibilité de « SFR Navigation Protégée », une nouvelle protection de cybersécurité qui concerne ses clients avec une box fibre. L’avantage est qu’elle est offerte pour l’ensemble des clients, nouveaux comme existants. Elle concerne également les clients chez SFR RED.

Un protection de cybersécurité avec SFR Navigation Protégée

SFR explique que le paysage numérique est marqué par une recrudescence des cyberattaques et le phishing, menace numéro un pour les particuliers, a connu une augmentation de 70 % de ces actes en 2025. Un simple clic sur un lien frauduleux, reçu par e-mail, SMS ou même trouvé sur les réseaux sociaux, peut mener à des sites malveillants, des tentatives de vol de données personnelles ou bancaires, et à des escroqueries. Dans ce contexte, la question de la fiabilité d’un lien avant de cliquer est devenue une préoccupation majeure pour les utilisateurs.

C’est là qu’intervient SFR Navigation Protégée, une protection en partenariat avec EfficientIP, intégrée directement au niveau du réseau. L’opérateur au logo rouge dit qu’elle agit en temps réel et liste les éléments suivants :

Protection automatique : les sites frauduleux ou dangereux identifiés par EfficientIP sont bloqués instantanément avant même de pouvoir s’ouvrir sur n’importe quel appareil de l’utilisateur s’il est connecté en Wi-Fi ou en Ethernet à sa box fibre.

les sites frauduleux ou dangereux identifiés par EfficientIP sont bloqués instantanément avant même de pouvoir s’ouvrir sur n’importe quel appareil de l’utilisateur s’il est connecté en Wi-Fi ou en Ethernet à sa box fibre. Intégration transparente : aucune installation d’application n’est nécessaire. La solution est directement gérée par la box, sans aucune action requise de la part du client.

aucune installation d’application n’est nécessaire. La solution est directement gérée par la box, sans aucune action requise de la part du client. Efficacité et tranquillité : grâce au partenaire expert en cybersécurité, EfficientIP, une liste de millions de liens frauduleux est mise à jour en continu. Cette expertise garantit une protection précise et réactive.

grâce au partenaire expert en cybersécurité, EfficientIP, une liste de millions de liens frauduleux est mise à jour en continu. Cette expertise garantit une protection précise et réactive. Fluidité préservée : la protection s’effectue sans aucun impact sur la vitesse ou la fluidité de la navigation Internet, assurant une expérience utilisateur optimale.

L’intelligence artificielle aide à créer une base de données

EfficientIP est une entreprise française spécialisée dans la sécurité des DNS et l’analyse des sites à risque. Fort de plus de 10 ans d’expérience, EfficientIP s’appuie sur l’intelligence artificielle pour fournir à SFR une base de données de menaces constamment mise à jour et enrichie par la collecte et l’analyse de données à l’échelle d’Internet, assurant ainsi une défense de pointe contre les menaces émergentes.

« SFR Navigation Protégée » est disponible dès maintenant, tout en sachant que l’option est activée automatiquement pour tous les clients fibre de SFR.

En complément, SFR met à disposition deux services additionnels :