Fin des coupures fibre accidentelles : Orange, SFR et Bouygues déploient un outil commun

Orange, SFR et Bouygues Telecom annoncent la généralisation de l’outil « e-intervention », une initiative destinée à fiabiliser les réseaux de fibre optique. Développé au sein du groupe de travail Interop’Fibre, ce dispositif permet de détecter et de réparer instantanément les lignes coupées par mégarde lors des opérations techniques.

Une réponse technique aux débranchements sauvages

La qualité des interventions sur les points de mutualisation (armoires de rue) est un sujet de tension récurrent. Jusqu’à présent, l’intervention d’un technicien entraînait parfois la déconnexion involontaire d’un client voisin. Pour endiguer ce problème, les opérateurs s’appuient désormais sur e-intervention (Lot 2).

Cette solution technique trouve son origine dans Check Voisinage, une innovation de Bouygues Telecom partagée avec le reste du secteur. Le système a évolué grâce à une expérimentation menée sur les réseaux Orange et à la collaboration des acteurs sous l’égide de l’Arcep et de la Fédération Française des Télécoms (FFT).

Le fonctionnement du dispositif repose sur la réactivité. Contrairement au système précédent qui se contentait d’informer les opérateurs, la nouvelle version est intégrée directement dans l’interface mobile des techniciens terrain.

Le processus est désormais le suivant :

Le technicien reçoit une alerte en temps réel s’il coupe une connexion active.

Il dispose de l’accord préalable des opérateurs pour intervenir sur la ligne concernée.

Il rétablit le service immédiatement avant de quitter les lieux.

Cette mutualisation des moyens vise à supprimer les délais de rétablissement et à améliorer drastiquement la satisfaction des abonnés, qu’ils soient chez Bouygues Telecom, Orange, SFR ou d’autres opérateurs.

C’est en place dès maintenant

La mise en œuvre de cette solution suit un calendrier précis. Après une phase pilote lancée fin septembre 2025 en Gironde, le dispositif a été étendu à plusieurs départements en octobre. Depuis ce 4 décembre, la généralisation est effective pour les techniciens d’Orange et de Bouygues Telecom.

SFR rejoindra le dispositif dans les prochaines semaines, tant sur les infrastructures d’Orange que sur les réseaux d’initiative publique d’Orange Concessions. L’ambition est d’élargir cette coopération aux autres opérateurs d’infrastructure courant 2026.