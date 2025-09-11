TENDANCES
Orange atteint les 10 millions de clients fibre, un cap historique

11 Sep. 2025 • 14:10
Orange annonce aujourd’hui avoir atteint un cap historique : celui d’avoir 10 millions de clients fibre en France. Le groupe parle d’un « nombre record de clients sur la fibre » et assure avoir le « rôle d’opérateur leader en France ».

Orange Logo

10 millions de clients fibre en France pour Orange

En réalité, ce succès est également notable en Europe. « Avec 10 millions de clients en France, Orange devient le premier opérateur en Europe à franchir un tel seuil sur son marché domestique. C’est une étape majeure dans l’histoire de la modernisation des réseaux », explique l’opérateur historique dans un communiqué.

Orange met en avant un accompagnement complet et détaille les éléments ci-dessous :

  • Des techniciens et conseillers spécialisés pour accompagner tous les clients
  • Une technologie de Wi-Fi Intelligent disponible dans ses box et répéteurs les plus récents et qui permet, sans intervention de l’utilisateur, d’optimiser automatiquement et en temps réel la performance et la couverture du Wi-Fi.
  • Le XGS-PON, une technologie qui permet d’avoir la fibre avec un débit jusqu’à 8 Gb/s, disponible avec la Livebox 7.
  • L’installation Experte Fibre (cette option à 109 euros inclut le branchement de tous les appareils client et leur mise en service, la connexion à Internet de tous les appareils du client, un diagnostic Wi-Fi afin de s’assurer que tout fonctionne bien et des conseils d’optimisation)
  • L’application Orange et moi et sa cartographie « Mon Réseau Local » (un service qui détermine la qualité de connexion entre les équipements et la Livebox. Il permet ainsi de faire un diagnostic complet, en autonomie, de la connexion et d’identifier les optimisations possibles ou les perturbations éventuelles)

Premier sur la satisfaction selon l’Arcep

Orange cite également un rapport de l’Arcep, le gendarme des télécoms, indiquant qu’Orange est numéro un sur la satisfaction des abonnés fibre. Il reste l’opérateur le mieux évalué sur l’ensemble des dimensions de satisfaction, dont trois essentielles : la qualité de la connexion Internet dans le lieu de résidence, la qualité/fiabilité de la box et la qualité du service de télévision. Cela fait cinq années consécutives que le groupe est à la première place.

« C’est un très beau témoignage de la confiance accordée par nos clients au quotidien », déclare Jérôme Hénique, patron d’Orange France. « C’est aussi une reconnaissance du travail constant de nos équipes, qui s’engagent, chaque jour, sur l’ensemble du territoire, pour proposer à tous la meilleure expérience de service internet Très Haut Débit ».

Signaler une erreur dans le texte

