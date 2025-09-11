Orange atteint les 10 millions de clients fibre, un cap historique

Orange annonce aujourd’hui avoir atteint un cap historique : celui d’avoir 10 millions de clients fibre en France. Le groupe parle d’un « nombre record de clients sur la fibre » et assure avoir le « rôle d’opérateur leader en France ».
En réalité, ce succès est également notable en Europe. « Avec 10 millions de clients en France, Orange devient le premier opérateur en Europe à franchir un tel seuil sur son marché domestique. C’est une étape majeure dans l’histoire de la modernisation des réseaux », explique l’opérateur historique dans un communiqué.
Orange met en avant un accompagnement complet et détaille les éléments ci-dessous :
Orange cite également un rapport de l’Arcep, le gendarme des télécoms, indiquant qu’Orange est numéro un sur la satisfaction des abonnés fibre. Il reste l’opérateur le mieux évalué sur l’ensemble des dimensions de satisfaction, dont trois essentielles : la qualité de la connexion Internet dans le lieu de résidence, la qualité/fiabilité de la box et la qualité du service de télévision. Cela fait cinq années consécutives que le groupe est à la première place.
« C’est un très beau témoignage de la confiance accordée par nos clients au quotidien », déclare Jérôme Hénique, patron d’Orange France. « C’est aussi une reconnaissance du travail constant de nos équipes, qui s’engagent, chaque jour, sur l’ensemble du territoire, pour proposer à tous la meilleure expérience de service internet Très Haut Débit ».
