Orange vient simplifier les travaux de raccordement fibre aux clients

Orange enrichit son accompagnement pour le raccordement à la fibre optique grâce à un partenariat avec Dealt, une plateforme mettant en relation les clients avec des artisans qualifiés. Ce service vise à faciliter les travaux souvent complexes qui sont nécessaires à l’installation de la fibre.

Un service clé en main pour les travaux de raccordement

Le raccordement à la fibre peut impliquer des interventions spécifiques, comme dégager des regards, réparer des gaines, percer des murs ou élaguer des arbres. Pour simplifier ces démarches, Orange s’appuie sur Dealt, qui propose un réseau d’artisans sélectionnés pour leur expertise. Ce partenariat garantit un accompagnement adapté aux besoins de chaque client. Le processus se veut intuitif :

Le client peut solliciter un devis en ligne via la plateforme dédiée ou avec l’aide de son conseiller spécialiste Orange.

Un artisan du réseau Dealt Connect le contacte pour fixer un rendez-vous de diagnostic et établir un devis personnalisé.

Le client reste libre d’accepter ou non la prestation proposée. Il peut également se faire accompagner par un conseiller Orange pour envisager d’autres solutions.

Les artisans respectent la Charte Qualité Orange et le service inclut une garantie « Satisfait ou Refait » : en cas de non-conformité, un second artisan intervient gratuitement, dans la limite de 2 000 €. Le paiement peut être échelonné en trois fois sans frais, offrant plus de flexibilité.

Disponible sur toute la France métropolitaine, ce service s’étendra aux départements d’outre-mer dès cet été. Il complète les interventions gratuites des techniciens Orange pour les petits travaux. Pour assurer une continuité de service pendant le raccordement, Orange offre 200 Go par mois sur un forfait mobile ou une Airbox. Pour ceux qui préfèrent éviter les travaux, des alternatives comme les offres 4G Home, 5G Home ou satellite sont proposées.