Déploiement de la fibre : Orange a des retards, l’Arcep hausse le ton

Le dossier du déploiement de la fibre optique prend une tournure plus tendue entre Orange et l’Arcep. Le régulateur des télécoms s’apprête à adresser une mise en demeure à l’opérateur historique. En cause : des retards persistants dans la mise en œuvre de ses engagements de raccordement, en particulier dans les villes moyennes et les zones périurbaines, où l’entreprise a la responsabilité d’assurer l’accès à Internet très haut débit.

Orange ne respecte pas des engagements

Il y a un peu plus d’un an, Orange avait signé un accord avec l’État. Cet engagement visait à achever le déploiement de la fibre dans plusieurs territoires encore en attente. L’opérateur s’était alors engagé à garantir un « droit au raccordement » : toute personne résidant dans une zone couverte devait pouvoir être connectée dans un délai de six mois maximum. Une promesse que l’Arcep estime aujourd’hui non respectée.

Selon Le Monde, ce sont quelques dizaines de milliers de demandes de raccordements qui n’ont pas été honorées dans les délais impartis. Le régulateur, très attentif à l’évolution du réseau fibre dans la perspective de la fermeture du réseau cuivre prévue pour 2030, envisage donc une mise en demeure. Si Orange ne se conforme pas rapidement à ses obligations, des sanctions financières pourraient suivre.

Des obstacles techniques mais pas nouveaux

L’un des principaux freins du côté d’Orange concerne les contraintes techniques dans certaines zones pavillonnaires isolées ou complexes d’accès. Ces situations exigent souvent des interventions plus longues et précises de la part des techniciens. Une difficulté déjà soulevée par plusieurs observateurs du secteur.

L’Avicca, qui représente les collectivités locales sur les questions numériques, avait déjà exprimé ses doutes quant à la capacité de l’opérateur à faire face à la demande. Patrick Chaize, président de l’association, reste ferme : « Il est temps que les engagements soient respectés ».

Un passif déjà chargé

Ce n’est pas la première fois qu’Orange se voit rappelé à l’ordre. En effet, en novembre 2023, l’Arcep lui avait déjà infligé une amende de 26 millions d’euros. À l’époque, il lui était reproché de ne pas avoir tenu ses engagements de couverture dans ces mêmes zones. Fin décembre, Orange avait une couverture de 92 % des 13,6 millions de locaux concernés, répartis dans près de 3 000 communes.

Le gouvernement, de son côté, suit le dossier de près. L’accès universel à la fibre est une promesse forte de l’exécutif, qui vise une couverture quasi intégrale du territoire d’ici la fin de l’année.