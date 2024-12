Mayotte et déploiement de Starlink : Orange critique les choix du gouvernement

L’annonce du déploiement de Starlink à Mayotte par le Premier ministre François Bayrou dérange sérieusement Orange. En visite sur l’île après le passage du cyclone Chido, François Bayrou a annoncé la mise en place de 200 antennes terrestre Starlink pour les télécommunications d’urgence, alors que Mayotte souffre d’une couverture réseau partielle et d’une absence d’Internet fixe. Starlink, le système développé par SpaceX d’Elon Musk, permet de fournir un accès à Internet via des satellites.

Cette initiative a suscité une vive réaction de Laurentino Lavezzi, directeur des affaires publiques d’Orange. Sur le réseau social X (ex-Twitter), il a exprimé son mécontentement, affirmant : « Pas un mot pour les opérateurs et surtout pour leurs collaborateurs sur place ». Il déplore une décision qui privilégierait les points d’accès Wi-Fi avec Starlink, au détriment des opérateurs locaux. « Les générateurs électriques sont orientés en priorité vers les hot points wifi Starlink, tandis qu’on refuse des générateurs aux opérateurs », a-t-il ajouté.

Il souligne qu’Orange a réussi à couvrir 75% de la population en seulement quelques jours avec son réseau mobile, grâce à quatre générateurs. « Avec quatre générateurs seulement, nous pourrions couvrir 85% de la population », précise-t-il. Pour lui, le choix du gouvernement soulève des questions : « Cette décision interroge sur sa rationalité et laisse pantois sur le terrain de la souveraineté numérique ».

❌ Pas un mot pour les opérateurs et surtout, leurs collaborateurs sur place qui assurent le rétablissement des réseaux alors que comme tous à Mayotte, ils ont été impactés par le cyclone, et doivent aussi s’affairer à calfeutrer leur habitat, à trouver à boire et à manger.

