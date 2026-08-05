Disney+ s’associe à TikTok pour des vidéos avec ses films et séries

Des centaines de films et séries Disney deviennent accessibles aux créateurs de contenu grâce à un nouvel accord global entre Disney et TikTok. Ce partenariat permettra d’intégrer des vidéos courtes réalisées par des fans directement sur Disney+, avec un lancement pilote prévu aux États-Unis dans les prochains mois avant une disponibilité dans les autres pays.

Un pont entre les franchises Disney et la créativité des fans

Les vidéos mises en avant s’appuieront sur les grandes licences de Disney, notamment Pixar, Marvel, Star Wars et FX, dans le but de créer des conversations régulières entre les fans et de bâtir des communautés durables autour de ces univers. Le dispositif s’accompagne du lancement du Disney Creator Ambassador Program, un programme géré conjointement par les deux entreprises, qui offre aux créateurs participants des récompenses financières, une visibilité accrue, un accès à des événements exclusifs et un parcours de développement de carrière.

Asad Ayaz, directeur marketing de Disney, a résumé la philosophie de cet accord en affirmant que « les meilleurs conteurs sont avant tout des fans », une déclaration qui illustre la volonté de l’entreprise de transformer sa communauté de fans en véritable moteur de contenu. Les créateurs participants devront accepter de partager leurs vidéos à la fois sur TikTok et sur Disney+, une condition qui garantit une diffusion croisée entre les deux plateformes.

Cet accord intervient après l’échec d’un précédent partenariat entre Disney et OpenAI qui prévoyait d’intégrer une centaine de personnages Disney dans l’outil de génération vidéo Sora, contre un paiement d’un milliard de dollars de la part de Disney. Cet accord s’est effondré après qu’OpenAI a abandonné le développement de Sora.

Cette annonce coïncide avec la publication des résultats financiers du troisième trimestre de Disney. La société a indiqué que son résultat d’exploitation lié à la vidéo à la demande par abonnement (incluant Disney+) avait plus que doublé, passant de 329 millions de dollars l’année précédente à 712 millions de dollars cette fois-ci. Par ailleurs, dans le cadre d’une restructuration, Disney a décidé de transférer son activité de produits grand public de la division « Experiences » vers la division « Studios ».