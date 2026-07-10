TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Disney+ envisage une version gratuite pour voir les films et séries
Internet

Disney+ envisage une version gratuite pour voir les films et séries

3 min.
10 Juil. 2026 • 18:00
0

Disney+ explore la possibilité de proposer gratuitement une partie de son catalogue de films et séries, là où il faut obligatoirement un abonnement payant à ce jour. C’est ce qu’a déclaré le responsable produit et technologie, Adam Smith, lors d’un meeting avec les employés, selon Business Insider.

Disney Plus Nouveau Logo

Une version gratuite de Disney+

Cette piste a émergé lors d’une réunion interne consacrée à la stratégie du service de streaming, sans qu’aucun calendrier ni périmètre précis n’aient été communiqués à ce stade. L’initiative s’inscrit néanmoins dans un mouvement de fond observé sur l’ensemble du marché de la télévision, notamment aux États-Unis.

Les données de Nielsen illustrent cette évolution rapide. Les plateformes gratuites, à l’image de YouTube, représentaient 18,7 % du temps de visionnage télévisuel aux États Unis en avril 2026, contre 16,8 % un an plus tôt et seulement 12,7 % en avril 2024. Cette progression continue traduit un basculement progressif des habitudes de consommation, alors que les abonnements payants pour des plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video multiplient les hausses de tarifs.

Disney+ a déjà amorcé un premier virage en intégrant des vidéos verticales à son application, un format court qui rappelle directement les usages popularisés par TikTok. Cette même stratégie a été adoptée par Paramount+ qui propose également des extraits gratuits de son catalogue pour attirer de nouveaux utilisateurs sans les faire basculer immédiatement vers un abonnement payant. Apple TV suit une logique similaire avec le premier épisode gratuit pour ses séries.

Une réponse à la saturation du marché payant

Josh D’Amaro, le patron de Disney, met l’accent sur l’innovation produit et technologique comme axe prioritaire pour les mois à venir. Cette orientation stratégique laisse penser que l’hypothèse d’une offre gratuite s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’évolution du modèle économique de Disney+.

L’enjeu pour Disney consiste à trouver un équilibre délicat entre l’attraction de nouveaux utilisateurs via la gratuité et la préservation des revenus générés par les abonnements payants. Un tel virage pourrait permettre à la plateforme de capter une audience plus jeune, plus habituée aux contenus gratuits financés par la publicité, sans pour autant cannibaliser sa base d’abonnés payants existante. L’issue de cette réflexion dépendra largement de la capacité de Disney+ à concevoir une offre gratuite suffisamment attractive tout en préservant la valeur perçue de son catalogue premium.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Disney Plus Logo Marvel Internet

Disney+ ajoute le support du HDR10+ pour les films et séries

netflix octobre 2025 Internet

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en octobre 2025

netlfix fevrier 2026 Internet

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en février 2026

netflix mars 2026 Internet

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mars 2026

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Intelligence Artificielle

L’IA remodèle l’emploi sans le détruire, selon l’OCDE

10 Juil. 2026 • 19:42
0 Business

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime que l’intelligence artificielle transforme le...

Big Ben

Playdate : la petite console jaune à manivelle aide Big Ben à sonner à l’heure

10 Juil. 2026 • 19:31
0 Geekeries

La Playdate n’est pas seulement une console portable au design très atypique. Le petit appareil jaune de Panic, principalement connu pour sa...

FI Ultra

Fi Ultra : le traceur pour chien qui utilise Starlink pour retrouver un animal hors du réseau mobile

10 Juil. 2026 • 18:30
0 Matériel

Perdre son chien en pleine randonnée, loin des antennes-relais, est l’un des scénarios les plus redoutés par les...

Letterboxd Logo

Netflix, Sony et Paramount veulent racheter Letterboxd

10 Juil. 2026 • 17:17
0 Internet

Letterboxd, le réseau social dédié aux critiques de films fort de plus de 30 millions de membres, est en discussions...

Instagram Facebook Icones Logo

Le design addictif de Facebook et Instagram est illégal, estime l’Europe

10 Juil. 2026 • 15:17
1 Internet

La Commission européenne a conclu à un manquement présumé de Meta au Digital Services Act (DSA), estimant que le design...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’Apple Watch représente 90 % des ventes de montres connectées IA

L’Apple Watch représente 90 % des ventes de montres connectées IA

10 Jul. 2026 • 19:02

image de l'article iPhone pliable : LG Innotek prépare des brevets pour renforcer les futurs écrans d’Apple

iPhone pliable : LG Innotek prépare des brevets pour renforcer les futurs écrans d’Apple

10 Jul. 2026 • 17:30

image de l'article Selon Apple, les cinémas sont un allié du streaming

Selon Apple, les cinémas sont un allié du streaming

10 Jul. 2026 • 16:30

image de l'article Apple réduirait la production d’iPhone 17 à cause des coûts en hausse

Apple réduirait la production d’iPhone 17 à cause des coûts en hausse

10 Jul. 2026 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site