Disney+ envisage une version gratuite pour voir les films et séries

Disney+ explore la possibilité de proposer gratuitement une partie de son catalogue de films et séries, là où il faut obligatoirement un abonnement payant à ce jour. C’est ce qu’a déclaré le responsable produit et technologie, Adam Smith, lors d’un meeting avec les employés, selon Business Insider.

Une version gratuite de Disney+

Cette piste a émergé lors d’une réunion interne consacrée à la stratégie du service de streaming, sans qu’aucun calendrier ni périmètre précis n’aient été communiqués à ce stade. L’initiative s’inscrit néanmoins dans un mouvement de fond observé sur l’ensemble du marché de la télévision, notamment aux États-Unis.

Les données de Nielsen illustrent cette évolution rapide. Les plateformes gratuites, à l’image de YouTube, représentaient 18,7 % du temps de visionnage télévisuel aux États Unis en avril 2026, contre 16,8 % un an plus tôt et seulement 12,7 % en avril 2024. Cette progression continue traduit un basculement progressif des habitudes de consommation, alors que les abonnements payants pour des plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video multiplient les hausses de tarifs.

Disney+ a déjà amorcé un premier virage en intégrant des vidéos verticales à son application, un format court qui rappelle directement les usages popularisés par TikTok. Cette même stratégie a été adoptée par Paramount+ qui propose également des extraits gratuits de son catalogue pour attirer de nouveaux utilisateurs sans les faire basculer immédiatement vers un abonnement payant. Apple TV suit une logique similaire avec le premier épisode gratuit pour ses séries.

Une réponse à la saturation du marché payant

Josh D’Amaro, le patron de Disney, met l’accent sur l’innovation produit et technologique comme axe prioritaire pour les mois à venir. Cette orientation stratégique laisse penser que l’hypothèse d’une offre gratuite s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’évolution du modèle économique de Disney+.

L’enjeu pour Disney consiste à trouver un équilibre délicat entre l’attraction de nouveaux utilisateurs via la gratuité et la préservation des revenus générés par les abonnements payants. Un tel virage pourrait permettre à la plateforme de capter une audience plus jeune, plus habituée aux contenus gratuits financés par la publicité, sans pour autant cannibaliser sa base d’abonnés payants existante. L’issue de cette réflexion dépendra largement de la capacité de Disney+ à concevoir une offre gratuite suffisamment attractive tout en préservant la valeur perçue de son catalogue premium.