Zoox d’Amazon obtient le feu vert pour ses robotaxis payants sans volant

Zoox franchit un cap historique pour les véhicules autonomes : la filiale d’Amazon a obtenu de l’autorité américaine de sécurité routière (NHTSA) une première exemption commerciale pour un robotaxi dépourvu de volant, de pédales et de commandes manuelles traditionnelles.
L’autorisation temporaire accordée par la National Highway Traffic Safety Administration permettra à Zoox de déployer jusqu’à 2 500 véhicules par an pendant deux ans. Le constructeur restera soumis à une surveillance renforcée, susceptible d’évoluer avec les performances de sa technologie de conduite autonome.
Les véhicules électriques de Zoox se distinguent des voitures classiques transformées pour la conduite autonome. Conçus dès l’origine comme des navettes bidirectionnelles, ils disposent de sièges installés face à face et peuvent circuler dans les deux sens. Amazon avait racheté Zoox en 2020 pour 1,2 milliard de dollars, soit environ 1,04 milliard d’euros.
Zoox travaille désormais avec les autorités du Nevada pour commencer à facturer ses trajets à Las Vegas dès le mois d’août. Le service, lancé gratuitement auprès du public en 2025, s’appuie sur des essais menés notamment sur le célèbre Strip. L’entreprise avait également déployé ses robotaxis à San Francisco.
La filiale d’Amazon prévoit ensuite d’étendre ses opérations à Austin, Miami, Dallas et Phoenix. En Californie, des trajets sont déjà proposés à certains utilisateurs, mais aucune date n’est encore annoncée pour leur facturation.
Cette exemption donne à Zoox un avantage réglementaire sur des concurrents comme Tesla, qui teste son Cybercab sans volant ni pédales, ou Waymo, dont les véhicules conservent des commandes classiques.
L’autorisation ne garantit pas une expansion rapide du service de robotaxi, chaque État conservant ses propres règles. Zoox devient néanmoins la première société dans le monde à exploiter commercialement un robotaxi spécialement conçu sans aucun poste de conduite.
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