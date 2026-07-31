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Star Wars arrive dans Dungeons & Dragons en 2027 avec un crossover officiel

2 min.
31 Juil. 2026 • 19:15
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Wizards of the Coast prépare une rencontre majeure entre deux monuments de la culture populaire. Star Wars intégrera officiellement Dungeons & Dragons en 2027 dans une programmation baptisée Season of Rebellion. L’annonce a été faite lors de la Gen Con 2026, sans présentation détaillée des produits concernés.

Une galaxie lointaine rejoint Dungeons & Dragons

Cette collaboration doit transposer l’univers de Lucasfilm sur les tables de D&D. Classes, espèces jouables, époque retenue et règles liées à la Force restent inconnues. Wizards n’a pas précisé si le projet prendra la forme d’un livre de campagne, d’un coffret ou de plusieurs extensions.

D&D Star Wars

Star Wars possède déjà une longue histoire dans le jeu de rôle, notamment auprès de West End Games, Wizards of the Coast et Fantasy Flight Games. La licence s’est aussi développée sur table avec des productions comme Star Wars : Legion. Il s’agit néanmoins de sa première intégration officielle à Dungeons & Dragons, dans une logique rappelant le récent crossover avec Vampire : The Masquerade.

Universes Beyond s’étend au jeu de rôle

Dan Ayoub, responsable de la franchise chez Wizards of the Coast, inscrit l’annonce dans Universes Beyond, une stratégie destinée à ouvrir D&D à d’autres mondes, dont World of Warcraft. « Star Wars arrive pour la première fois dans Dungeons & Dragons, apportant cette galaxie emblématique sur les tables de nos joueurs », a-t-il déclaré.

Ce crossover accompagne le retour de Dark Sun, Dragonlance et Greyhawk, et confirme aussi la volonté d’Hasbro de multiplier les déclinaisons de D&D, déjà adapté en réalité virtuelle avec Battlemarked, tout en excluant l’IA générative de ses processus créatifs.

Aucune date précise, aucun prix et aucun format n’ont été communiqués. La Season of Rebellion pourrait devenir un événement majeur du jeu de rôle en 2027, à condition de concilier les mécaniques de D&D avec les Jedi, les sabres laser et les affrontements galactiques.

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