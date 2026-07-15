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Anduril : Palmer Luckey tease des lunettes AR étonnamment compactes

2 min.
15 Juil. 2026 • 13:30
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Palmer Luckey, fondateur d’Oculus puis d’Anduril, a discrètement teasé un nouvel appareil de réalité augmentée. Une photo publiée sur X le montre portant un dispositif très compact, fixé sur une monture proche de lunettes de soleil classiques. L’objet n’a pas été annoncé officiellement, mais Luckey affirme qu’il ne s’agit pas de simples lunettes connectées mais bien d’un dispositif AR.

Des lunettes AR beaucoup plus fines que les prototypes actuels

Le cliché a rapidement attiré l’attention, notamment parce qu’il arrive peu après la présentation des nouvelles Specs de Snap, nettement plus volumineuses. La publication initiale accompagnait l’image d’une formule moqueuse, évoquant des lunettes AR concurrentes « littéralement humiliées côté monture ».

Face au scepticisme de Ben Lang, le fondateur du site  RoadtoVR, Palmer Luckey a assuré que le produit montré était « le vrai truc », sans compromis majeur. Ce dernier a aussi évoqué une technologie développée avec des partenaires très investis, dont Qualcomm, Meta Quest et Andrew Bosworth, le directeur technique de Meta.

Anduril Lunettes AR

Un vrai affichage AR, mais encore beaucoup d’inconnues

Luckey affirme que ces lunettes disposent d’un affichage « stéréo couleur à large champ de vision », ce qui les placerait bien au-delà de simples lunettes de notifications. Reste à savoir si le système est autonome ou dépend d’un boîtier externe pour la batterie et le calcul, à l’instar d’autres appareils du même type… Vu la finesse apparente de l’appareil, une architecture déportée semble plausible.

Un lien possible avec EagleEye

Ces lunettes pourraient être liées aux travaux d’Anduril sur EagleEye, son programme de réalité augmentée militaire développé avec Meta pour améliorer la perception des soldats sur le terrain. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un simple « aperçu », mais si les promesses de Luckey se confirment, Anduril pourrait surprendre dans un secteur où la miniaturisation reste l’un des plus grands obstacles à l’adoption des technologies AR par le grand public.

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