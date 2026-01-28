Specs Inc. : Snap sépare ses activités XR (lunettes connectées)

Snap rationalise ses activités : l’entreprise américaine vient d’annoncer la création de Specs Inc., une filiale à 100 % dédiée à ses lunettes de réalité augmentée. L’objectif de la manœuvre est de donner à cette activité une identité propre, de faciliter l’arrivée d’investisseurs externes et de renforcer la capacité de cette nouvelle société à rivaliser dans le domaine des wearables intelligents avec des acteurs déjà bien établis comme Meta.
En séparant son activité lunettes du reste de ses services, Snap espère accélérer en terme d’innovation tout en structurant un écosystème plus attractif pour les partenaires industriels et financiers. La société avait déjà évoqué cette possibilité en 2025 afin de lever des fonds pour soutenir la recherche et le développement de ses futurs produits de réalité augmentée.
Dans son communiqué, Snap souligne que le lancement de Specs intervient à un moment clé, alors que l’intelligence artificielle redéfinit notre manière d’interagir avec les ordinateurs. Le système d’exploitation des lunettes serait capable d’anticiper les besoins des utilisateurs en fonction de ce qu’elles perçoivent et des habitudes d’usage, tout en limitant les distractions généralement associées aux smartphones.
Snap prévoit déjà de dévoiler une nouvelle génération de lunettes AR autonomes courant 2026. Evan Spiegel, le CEO du groupe, promet un design plus compact, un poids réduit et des fonctionnalités bien plus avancées que les modèles actuels, jusqu’ici surtout orientés vers les développeurs.
Specs Inc. a également lancé un vaste plan de recrutement, avec plus de 100 postes ouverts à l’international. Si Snap n’a pas encore confirmé l’arrivée d’investisseurs, cette restructuration majeure marque en tout cas une volonté claire de s’imposer sur un marché de plus en plus concurrentiel.
