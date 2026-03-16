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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 mars
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 mars

13 min.
16 Mar. 2026 • 18:31
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Precommande Directive 8020 – Day One Edition sur PS5 à 39,99€ au lieu de 49,99€ sur @Auchan
  • EA Sports F1 25 sur PS5 à 28,48€ au lieu de 48,91€ sur @Amazon
  • Montre connectée Garmin Forerunner 255 – 46mm à 138,46€ sur @AliExpress avec le code ASFR20
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Batterie externe Ugreen Nexode 45W – 20Ah (via remise au panier, Vendeur Tiers) à 21,10€ sur @Amazon
  • It Takes Two sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ au lieu de 34,43€ sur @Amazon
  • Souris gaming Logitech G502 Hero – capteur Hero 25K, 25 600 DPI, 11 boutons programmables, poids ajustables, RGB Lightsync à 32,99€ au lieu de 36,77€ sur @Amazon
  • LEGO Speed Champions 77256 : La Machine à Remonter le Temps de Retour vers le Futur (via 7,00€ cagnottés) à 20,99€ au lieu de 27,99€ sur @Carrefour
  • Machine à café expresso électrique Portable sans fil à 13,99€ sur @AliExpress avec le code ASFR03
  • Kit de mémoire RAM Corsair Vengeance DDR5 – 32 Go, (2 x 16 Go) 6000Mhz, CL38 Profil Intel XMP à 334,99€ sur @Grosbill
  • Machine à café Nespresso De’Longhi Inissia EN 80.B à 53,44€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Montre connectée Garmin Forerunner 265 – Noir à 179,41€ au lieu de 369€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Serveur NAS Synology DS124 – 1 baie, 1.7GHz QuadCore, 1Go RAM, LAN 1GbE, USB3.2 à 118€ au lieu de 149€ sur @Darty
  • Split Fiction sur PS5 à 32,99€ au lieu de 41,36€ sur @Amazon
  • Boitier multimédia Xiaomi TV Box S 3rd Gen – Android à 43,56€ sur @AliExpress avec le code ASFR07
  • Ventilateur Thermalright phantom spirit 120 EVO à 43,92€ au lieu de 53€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte graphique Nvidia RTX 3070 8Go Soyo GDDR6 à 215,35€ sur @AliExpress avec le code ASFR30 / FRAS30
  • Carte Graphique RX 9070 XT Sapphire Pulse – 16 Go à 644,53€ au lieu de 727,97€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Carte graphique Sapphire Pure AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16GB Dual HDMI/Dual DP à 674,33€ au lieu de 769€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Turok Trilogy Bundle (Turok 1, 2 & 3 Remastered) sur Switch – 23.70€ sur PS5 à 19,99€ au lieu de 34,27€ sur @Amazon
  • Trottinette électrique pliable Kukirin G2 à 314,40€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Carte mère Micro-ATX Gigabyte B650M GAMING WIFI – Socket AM5, DDR5, PCIe 4.0, Wi-Fi à 68,99€ sur @AliExpress avec le code FRAS07
  • Trottinette électrique 8.5″ M365 X1 – 350W, 36V / 7.8Ah, Autonomie 25km (Entrepôt France) à 98,49€ sur @AliExpress avec le code FRAS11

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone Motorola Moto G05 – 8 Go RAM, 256 Go, 50MP, Gorilla Glass, Cuir vegan, 5200 mAh + Chargeur TurboPower 33 W à 98,18€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Smartphone Samsung Galaxy Z Fold6 à 999€ au lieu de 1540,56€ sur @Amazon
  • Smartphone 6,9″ XIAOMI POCO M7 – 6+128 Go, 144 Hz, Snapdragon 685, 7000 mAh à 99,17€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Smartphone 6.86″ Xiaomi Mix Flip – 512 Go, 12 Go de RAM, Version globale à 444€ sur @AliExpress avec le code FRSS55
  • Smartphone 6,67″ Poco X7 – RAM 12 Go, 512 Go, Version Globale à 186,75€ sur @AliExpress avec le code SSFR25
  • Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 454€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 288€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 12.1″ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – 2.5K 120Hz, 6/128 Go, 12000mAh, Gris (Entrepôt FR) à 183,40€ sur @AliExpress avec le code AEVS16
  • HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 581€ sur @Amazon
  • Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – RAM 16 Go, 512 Go, Version Mondiale à 374,26€ sur @AliExpress avec le code FRSS40
  • Tablette 11″ Xiaomi Redmi Pad 2 – 8/256 Go à 121,99€ au lieu de 169,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129
  • Tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, 10.4 » 64Go à 209€ au lieu de 372€ sur @Amazon
  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 379€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad – M3, 128 Go à 741€ au lieu de 807€ sur @Amazon.de – livrable en Franc

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 à 399,99€ sur @Amazon
  • Console Nintendo Switch 2 – avec Mario Kart World (Dématérialisé) à 434,99€ sur @Amazon

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Pack de Simulation Logitech Volant G29 + Levier de vitesse Driving Force Shifter – Compatible PS5, PS4 et PC à 216,99€ au lieu de 331€ sur @Cdiscount avec le code TREFLE13
  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD portable magnétique 20 Gbps Verbatim Snapback – 1 To, logiciel de sauvegarde, noir à 98,15€ au lieu de 102€ sur @Amazon
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte mère ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II (AM4) – mATX, PCIe 4.0, 2× M.2, Wi-Fi 6, Ethernet 2.5 Gb à 99,99€ au lieu de 143,03€ sur @Amazon
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT Blanc OC Edition 16 Go GDDR6 à 678,65€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte mère ASUS ROG STRIX B850-A Gaming WiFi – Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, AM5 + Jeu Resident Evil 9 Requiem offert à 194,99€ au lieu de 269,13€ sur @Amazon avec le code 5RETRAIT
  • Pack de 5 Ventilateurs PC Thermalright TL-C12C-S – ARGB, 120 mm, PWM Silent, Ventilateur d’ordinateur avec roulement S-FDB à 19,27€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

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