Nvidia dévoile DLSS 5, de l’IA pour le photoréalisme dans les jeux

Nvidia a dévoilé le DLSS 5 lors de la conférence GTC, le qualifiant lui-même de « percée la plus significative en infographie depuis le ray tracing en temps réel en 2018 ». La technologie d’intelligence artificielle pour les jeux vidéo met en place un modèle de rendu neuronal en temps réel capable de modifier chaque image de jeu avec un éclairage et des matériaux photoréalistes, comblant l’écart entre le rendu interactif et les effets visuels de cinéma.

Nvidia explique comment le DLSS 5 fonctionne

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a résumé l’ambition : « 25 ans après que Nvidia a inventé le shader programmable, nous réinventons à nouveau l’infographie. DLSS 5 est le moment GPT pour le graphisme, mêlant rendu artisanal et IA générative pour offrir un bond spectaculaire dans le réalisme visuel tout en préservant le contrôle dont les artistes ont besoin pour l’expression créative ».

Le défi que le DLSS 5 cherche à résoudre est structurel : une image d’un film avec des effets spéciaux peut prendre des minutes voire des heures pour être générée, là où un jeu doit produire une image toutes les 16 millisecondes. La puissance de calcul brute ne peut pas combler cet écart seule.

Le DLSS 5 prend en entrée les vecteurs de couleur et de mouvement de chaque image, puis utilise un modèle d’IA pour y injecter l’éclairage et les éléments photoréalistes, ancrés dans la scène 3D du jeu vidéo et cohérents d’une image à l’autre. Le modèle, entraîné de bout en bout selon Nvidia, comprend des éléments complexes comme la diffusion sous-cutanée sur la peau, le reflet satiné des tissus ou les interactions lumière-cheveux, à partir de l’analyse d’une seule image. Le tout tourne en temps réel jusqu’en 4K.

Pour rappel, le DLSS 4.5, lancé au CES cette année, générait déjà 23 pixels sur 24 par IA. Le DLSS 5 franchit une nouvelle étape en passant du gain de performance à la transformation de la fidélité visuelle elle-même, intégré via le même framework Nvidia Streamline que ses prédécesseurs. Les développeurs disposent de contrôles détaillés sur l’intensité, l’étalonnage des couleurs et le masquage pour préserver l’identité artistique de chaque jeu.

Des studios de jeux déjà à bord

Le soutien de l’industrie est déjà acté : Bethesda, Capcom, Ubisoft, Tencent, Warner Bros Games, NetEase, NCSOFT, Hotta Studio et S-GAME figurent parmi les partenaires annoncés.

Todd Howard, directeur de Bethesda Game Studios, a déclaré : « Quand Nvidia nous a montré le DLSS 5 et qu’on l’a fait tourner dans Starfield, c’était incroyable de voir comment ça lui donnait vie ». Jun Takeuchi, directeur exécutif de Capcom, a indiqué que la technologie représentait « une étape importante pour faire avancer la fidélité visuelle » dans Resident Evil. Charlie Guillemot, co-PDG de Vantage Studios, a pour sa part salué la façon dont le DLSS 5 « change ce que l’on peut promettre aux joueurs » sur Assassin’s Creed Shadows.

Les jeux confirmés incluent notamment Starfield, Resident Evil Requiem, Assassin’s Creed Shadows, Hogwarts Legacy, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered et Phantom Blade Zero. le DLSS 5 sera disponible cet automne.