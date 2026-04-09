The Punisher: One Last Kill dévoile sa bande-annonce et sa violence

Jon Bernthal reprend le rôle de Frank Castle deux fois en 2026 : d’abord dans un téléfilm de Marvel Television sur Disney+, puis au cinéma aux côtés de Spider-Man. La première bande-annonce de The Punisher: One Last Kill vient justement d’être mise en ligne et ne laisse aucun doute sur le ton.

Le trailer pour The Punisher: One Last Kill

Les images montrent un Frank Castle visiblement au bord du gouffre, semant la violence dans un New York chaotique : blessures par balles, coups de batte de baseball et corps projetés depuis des immeubles. Marvel résume la prémisse ainsi : Frank « cherche un sens au-delà de la vengeance, quand une force inattendue le ramène dans le combat »

Ce projet est autant celui de Jon Bernthal que de Marvel. L’acteur en assure la production exécutive et co-signe le scénario avec le réalisateur Reinaldo Marcus Green. Ce double engagement artistique et créatif signale une volonté de contrôle sur ce personnage que l’on a récemment vu dans la série Daredevil: Born Again.

Jason R. Moore retrouve lui aussi le casting dans le rôle de Curtis Hoyle, ami proche de Frank et ancien membre des U.S. Navy Special Amphibious Reconnaissance Corpsmen (SARC), qu’il incarnait déjà dans la série The Punisher sur Netflix. Sa présence crée une continuité directe avec cette version du personnage.

The Punisher: One Last Kill sera disponible sur Disney+ le 12 mai. Frank Castle fera ensuite son entrée au cinéma dans le film Spider-Man : Brand New Day, prévu le 29 juillet, où il croisera le chemin de l’Homme-Araignée.