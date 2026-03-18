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Spider-Man Brand New Day : la bande-annonce est là

2 min.
18 Mar. 2026 • 15:11
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Sony et Marvel ont dévoilé la première bande-annonce de Spider-Man : Brand New Day, qui sortira au cinéma le 29 juillet. Tom Holland y revient pour la quatrième fois en tête d’affiche d’un film Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) et pour la septième fois sous le costume de l’Homme-Araignée.

Premier trailer pour Spider-Man : Brand New Day

La dernière apparition de Tom Holland dans ce rôle remontait au film Spider-Man: No Way Home de 2021 qui avait engrangé plus de 1,9 milliard de dollars au box-office mondial en intégrant Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le MCU.

Spider-Man : Brand New Day repart directement de la fin de Spider-Man : No Way Home. Pour dissiper la magie qui déchirait le multivers, Peter Parker avait accepté que le monde entier oublie son identité secrète, y compris sa petite amie MJ (Zendaya) et son meilleur ami Ned (Jacob Batalon). Esseulé et en deuil de sa tante May Parker (Marisa Tomei), Peter revêt un nouveau costume rouge et bleu fidèle aux comics pour reprendre du service.

Spider-Man Brand New Day

Le trailer confirme plusieurs visages familiers et de nouvelles recrues. Mark Ruffalo reprend le rôle de Hulk et Jon Bernthal celui du Punisher. Michael Mando revient en Scorpion, personnage apparu dans Spider-Man: Homecoming. Sadie Sink, Tramell Tillman et Liza Colon-Zayas sont également présents au casting, ainsi que Marvin Jones II dans le rôle du gangster Tombstone.

Spider-Man : Brand New Day est le premier film Spider-Man avec Tom Holland à ne pas être réalisé par Jon Watts : c’est Destin Daniel Cretton, connu pour avoir réalisé Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, qui prend la direction pour cette nouvelle ère du personnage.

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