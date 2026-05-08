Nintendo annonce une hausse de prix pour la Switch 2

Après PlayStation et Xbox, c’est au tour de Nintendo d’annoncer une hausse de prix pour la Switch 2. C’est la première fois que la société japonaise décide de modifier le tarif de sa console qui a fait ses débuts en juin 2025.

La Nintendo Switch 2 prend 30 euros supplémentaires

En Europe, la Nintendo Switch 2 va voir son prix augmenter de 30 euros en passant de 469,99 euros à 499,99 euros. Ce sera en place à compter du 1er septembre 2026. « Nous vous présentons nos sincères excuses pour les répercussions que ces révisions de prix pourraient avoir sur nos clients et les autres parties prenantes, et nous vous remercions vivement de votre compréhension », déclare Nintendo. Le groupe ajoute que la hausse des prix s’explique par « l’évolution des conditions du marché » et fait suite à une analyse par la société des « perspectives commerciales mondiales ».

Nintendo n’ira pas plus loin, mais tout le monde sait que la hausse de prix s’explique par la pénurie de RAM et d’autres composants qui touche l’intégralité du monde de la tech. La raison principale est que les acteurs de l’intelligence artificielle (OpenAI avec ChatGPT, Google avec Gemini, Anthropic avec Claude, etc) passent d’énormes commandes pour les data centers dédiés à l’IA, notamment avec la mémoire très haute performance. Par conséquent, la demande est nettement supérieure à l’offre, ce qui a un impact sur les prix, notamment pour les particuliers.

D’autre part, Nintendo annonce augmenter le prix de la Switch 1 et de la Switch OLED au Japon, et ce dès le 25 mai. Il y aura également un prix plus élevé pour l’abonnement Nintendo Switch Online à compter du 1er juillet. Mais en Europe et en Amérique du Nord, la hausse concerne seulement la Switch 2.

C’est donc le moment d’acheter dès aujourd’hui sa Nintendo Switch 2 au meilleur prix avant de connaître une hausse. On retrouve la Switch 2 seule à 419 euros et le pack Switch 2 + Mario Kart World à 434,90 euros chez Amazon.