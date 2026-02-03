TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo Switch 2 et pénurie de RAM : Nintendo n’exclut pas une hausse de prix
Jeux vidéo

Switch 2 et pénurie de RAM : Nintendo n’exclut pas une hausse de prix

3 min.
3 Fév. 2026 • 19:02
0

Le succès commercial de la Switch 2 se heurte à une réalité économique inquiétante : l’explosion des coûts de la mémoire vive. Malgré un démarrage record, l’avenir tarifaire de la console reste incertain, comme le suggèrent les déclarations prudentes du président de Nintendo.

Nintendo Switch 2 et Joy-Con

Une réponse évasive sur la hausse de prix

Les chiffres sont pourtant au vert. Depuis son lancement en juin 2025, la nouvelle console a déjà trouvé 17,37 millions d’acquéreurs, surpassant largement les performances de ses prédécesseurs. L’entreprise est en bonne voie pour atteindre son objectif de 19 millions d’unités vendues d’ici la fin de l’année fiscale en cours (qui se termine en mars 2026).

Cependant, l’euphorie est tempérée par la flambée des prix de la RAM, dopée par l’essor de l’intelligence artificielle. Interrogé sur une éventuelle augmentation du prix de vente de la Switch 2 pour compenser ces coûts, Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a botté en touche avec une réponse qui laisse toutes les portes ouvertes.

« Nous examinerons attentivement la question en prenant en compte de manière globale l’état de l’adoption de la plateforme, les tendances actuelles des ventes, les coûts, la rentabilité, l’environnement du marché et d’autres facteurs », a-t-il déclaré. Cette formulation ne permet pas d’écarter le risque d’une future hausse de prix.

Si le dirigeant assure qu’il n’y a pas de risque immédiat pour l’exercice fiscal en cours, l’horizon s’assombrit pour la suite. Shuntaro Furukawa a reconnu que la persistance de l’inflation sur les puces mémoire pourrait peser sur les résultats financiers à moyen terme. « Si les prix continuent d’augmenter sur une longue période, cela pourrait mettre sous pression les bénéfices à partir du prochain exercice fiscal », a-t-il averti.

La situation est donc paradoxale : la Switch 2 se vend très bien, mais la rentabilité unitaire pourrait s’effriter. L’équation économique de Nintendo ne se résume plus au volume de ventes : elle dépend désormais lourdement de la volatilité du marché mondial des semi-conducteurs.

