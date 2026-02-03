TENDANCES
Jeux vidéo

La Switch devient la console Nintendo la plus vendue de tous les temps

3 min.
3 Fév. 2026 • 9:35
1

La Switch vient de graver son nom au sommet du panthéon de Nintendo en devenant la console la plus vendue de tous les temps de Nintendo, détrônant la DS. Au 31 décembre 2025, la Switch comptabilisait 155,37 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement en 2017, surpassant les 154,02 millions de la DS sortie en 2004.

Nintendo Switch 2021 OLED Officiel

La Switch est la console la plus vendue de Nintendo

Ce passage de témoin était attendu. En novembre, les deux consoles étaient au coude-à-coude et les analystes prévoyaient que la période des fêtes de fin d’année avec Noël permettrait à la Switch de prendre l’avantage. Le pari est réussi, malgré l’annonce par Nintendo d’un basculement de ses efforts de développement vers la Switch 2. La firme a toutefois confirmé qu’elle maintiendrait la commercialisation du modèle original en ajustant sa stratégie selon la demande et le contexte économique.

Désormais, un seul obstacle sépare la Switch du titre absolu de console la plus vendue de l’histoire du jeu vidéo : la PlayStation 2 de Sony. La machine, dont la production a cessé en 2013 après 13 ans de carrière, conserve pour l’instant sa couronne avec plus de 160 millions d’exemplaires vendus.

La Switch 2 explose les compteurs et dope les profits

La relève est déjà assurée et performe au-delà des espérances. La demande pour la Switch 2 s’est accélérée durant les fêtes de fin d’année avec 7,01 millions d’exemplaires vendus entre octobre et décembre, contre 4,54 millions au trimestre précédent.

Le succès est là : lancée en juin 2025, la nouvelle console a atteint un total de 17,37 millions d’unités en seulement six mois. À titre de comparaison, elle a déjà dépassé les ventes totales de la mal-aimée Wii U (13,7 millions d’exemplaires) sur l’ensemble de sa vie commerciale. Nintendo maintient son objectif ambitieux d’écouler 19 millions de Switch 2 d’ici la fin de l’année fiscale en cours qui se termine en mars 2026.

L’impact financier de ce lancement est, sans surprise, au rendez-vous. Sur les neuf premiers mois de l’exercice fiscal 2026, le bénéfice net de Nintendo a bondi de 51 % pour atteindre 358,86 milliards de yens (environ 1,95 milliard d’euros). Le chiffre d’affaires a quasiment doublé sur la même période, grimpant à 1 906 milliards de yens (10,38 milliards d’euros), contre 956,2 milliards de yens (5,21 milliards d’euros) l’année précédente.

Un commentaire pour cet article :

  • Kyles94(via l'app )
    3 Fév. 2026 • 13:06
    Et après les gens se demande pourquoi ils ne font plus aucun effort niveau jeu. Quand les gens achète une console qui n’apporte quasi rien de plus que la précédente a un prix exorbitant … ça s’applique aussi à la ps5 …

