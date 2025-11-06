TENDANCES
Jeux vidéo

Nintendo annonce se focaliser sur la Switch 2, mettant de côté de la Switch 1

6 Nov. 2025 • 14:10
0

Après avoir dévoilé ses derniers résultats financiers, Nintendo confirme un succès pour la Switch 2 et annonce un changement de cap stratégique. La firme va désormais concentrer son développement sur sa nouvelle console, forte d’un lancement historique assuré par une migration massive de sa base de joueurs existante.

Nintendo Switch 2 et Joy-Con

Un succès commercial historique validé par la fidélité des joueurs

Nintendo a confirmé avoir déjà écoulé un nombre impressionnant de 10,36 millions de Switch 2 entre son lancement le 5 juin et le 30 septembre, établissant un nouveau record pour le plus grand lancement de console de tous les temps. Ce démarrage est largement attribuable à la fidélité de sa communauté. En effet, l’entreprise a révélé que 84 % des premiers acheteurs de la nouvelle machine possédaient déjà la première Switch.

Dans sa présentation, Nintendo souligne que « de nombreux consommateurs qui ont apprécié la Nintendo Switch passent en douceur à la Nintendo Switch 2, ce qui nous permet de maintenir nos relations avec eux d’une génération de plateforme à l’autre ». L’analyse montre une migration uniforme : les joueurs qui ont acheté la première Switch, que ce soit à son lancement en 2017 ou dans les années qui ont suivi, ont adopté la nouvelle console.

Une stratégie de contenu qui pivote vers les exclusivités

Fort de ce succès, Nintendo a officiellement annoncé un tournant. « À l’avenir, nous allons déplacer notre principal effort de développement vers la Nintendo Switch 2 et développer nos activités autour de cette nouvelle plateforme », a écrit la société. Après une phase de lancement qui combinait des titres exclusifs comme Mario Kart World, des mises à niveau payantes pour des succès existants (comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild) et des jeux cross-générationnels tels que Légendes Pokémon : Z-A, l’avenir s’annonce différent.

Nintendo suggère que sa future feuille de route sera bien plus orientée vers des titres exclusifs à la Switch 2. Cette stratégie est sans doute encouragée par la base installée déjà conséquente et un écosystème solide qui compte 128 millions d’utilisateurs annuels et 34 millions d’abonnés payants au service Nintendo Switch Online.

