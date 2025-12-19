TikTok sécurise son avenir aux États-Unis avec un accord piloté par Oracle

TikTok s’apprête à tourner une page décisive de son histoire américaine. La plateforme a en effet conclu un accord pour céder ses activités aux États-Unis à un consortium d’investisseurs mené par Oracle aux côtés de Silver Lake et du groupe émirati MGX. Cette opération doit entrer en vigueur fin janvier et vise à garantir la poursuite du service sur le territoire américain, conformément aux exigences imposées par Washington.

Une nouvelle structure de gouvernance

La transaction prévoit la création d’une entité indépendante, baptisée TikTok USDS Joint Venture LLC, entité qui détiendra environ 45 % des parts. ByteDance conservera une participation proche de 20 %, tandis que les actionnaires historiques garderont le reste du capital. Cette nouvelle structure aura un contrôle étendu sur la protection des données et la modération des contenus destinés aux utilisateurs américains.

Oracle au cœur de la sécurité des données

Oracle jouera un rôle central dans ce dispositif. Le groupe sera chargé d’auditer les systèmes, de valider la conformité aux exigences de sécurité nationale et de superviser la protection des données. Le consortium devra également retravailler l’algorithme de recommandation à partir des données américaines, avec l’objectif affiché de garantir un flux de contenus « à l’abri de toute manipulation extérieure ».

Une réponse aux pressions politiques

Cette vente permet à TikTok de se conformer à la loi américaine adoptée en 2024, qui imposait à ByteDance de céder ses opérations américaines sous peine d’interdiction. Après une suspension temporaire et plusieurs délais accordés par décret présidentiel, l’accord offre une issue durable à un dossier devenu hautement politique.

Au-delà de l’enjeu réglementaire, ce montage inédit pourrait servir de modèle pour d’autres plateformes technologiques confrontées à des exigences similaires de souveraineté numérique.