TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet TikTok sécurise son avenir aux États-Unis avec un accord piloté par Oracle
Hors-Sujet

TikTok sécurise son avenir aux États-Unis avec un accord piloté par Oracle

19 Déc. 2025 • 13:15
0

TikTok s’apprête à tourner une page décisive de son histoire américaine. La plateforme a en effet conclu un accord pour céder ses activités aux États-Unis à un consortium d’investisseurs mené par Oracle aux côtés de Silver Lake et du groupe émirati MGX. Cette opération doit entrer en vigueur fin janvier et vise à garantir la poursuite du service sur le territoire américain, conformément aux exigences imposées par Washington.

Une nouvelle structure de gouvernance

La transaction prévoit la création d’une entité indépendante, baptisée TikTok USDS Joint Venture LLC, entité qui détiendra environ 45 % des parts. ByteDance conservera une participation proche de 20 %, tandis que les actionnaires historiques garderont le reste du capital. Cette nouvelle structure aura un contrôle étendu sur la protection des données et la modération des contenus destinés aux utilisateurs américains.

TikTok Logo

Oracle au cœur de la sécurité des données

Oracle jouera un rôle central dans ce dispositif. Le groupe sera chargé d’auditer les systèmes, de valider la conformité aux exigences de sécurité nationale et de superviser la protection des données. Le consortium devra également retravailler l’algorithme de recommandation à partir des données américaines, avec l’objectif affiché de garantir un flux de contenus « à l’abri de toute manipulation extérieure ».

Une réponse aux pressions politiques

Cette vente permet à TikTok de se conformer à la loi américaine adoptée en 2024, qui imposait à ByteDance de céder ses opérations américaines sous peine d’interdiction. Après une suspension temporaire et plusieurs délais accordés par décret présidentiel, l’accord offre une issue durable à un dossier devenu hautement politique.

Au-delà de l’enjeu réglementaire, ce montage inédit pourrait servir de modèle pour d’autres plateformes technologiques confrontées à des exigences similaires de souveraineté numérique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

TikTok Logo Hors-Sujet

TikTok : la signature de l’accord entre les États-Unis et la Chine serait imminente

TikTok Logo Internet

TikTok : les États-Unis et la Chine ont trouvé un accord

TikTok Logo Internet

Donald Trump prolonge le sursis de TikTok aux États-Unis de 75 jours

TikTok Logo Internet

TikTok pourrait être inaccessible aux États-Unis à partir du 17 septembre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

prix formules chagpt

ChatGPT Go arrive en France : l’abonnement OpenAI à 8€ par mois veut séduire les utilisateurs « entre deux »

19 Déc. 2025 • 14:12
0 Internet

OpenAI élargit son offre en France avec ChatGPT Go, une formule payante pensée comme une porte d’entrée vers un usage plus...

Peanuts 1

Sony rachète les Peanuts (Snoopy)

19 Déc. 2025 • 11:55
0 Hors-Sujet

Sony poursuit sa stratégie d’expansion dans le divertissement en annonçant le rachat d’une part majoritaire de la...

Michaela (Michi) Benthaus

Pour la première fois, une femme en fauteuil roulant va effectuer un vol suborbital

19 Déc. 2025 • 10:36
0 Science

Samedi 20 décembre sera une date symbolique importante pour l’aérospatiale. Pour la première fois en effet, une femme se...

Loi ecrans et reseaux sociaux

Loi écrans et réseaux sociaux : le Sénat durcit le ton pour protéger les mineurs, de l’école aux plateformes

19 Déc. 2025 • 9:56
0 Internet

Le 18 décembre 2025, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi qui vise à mieux protéger les...

Icône de l'application YouTube

YouTube supprime des chaînes qui génèrent de fausses bandes-annonces de films par IA

18 Déc. 2025 • 20:36
0 Internet

YouTube vient de fermer définitivement les chaînes de Screen Culture et KH Studio, deux poids lourds de la plateforme qui cumulaient plus de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV prépare une comédie dramatique avec Will Poulter en vedette

Apple TV prépare une comédie dramatique avec Will Poulter en vedette

19 Dec. 2025 • 12:45

image de l'article Plans : Apple met un terme aux visites des villes via Flyover

Plans : Apple met un terme aux visites des villes via Flyover

19 Dec. 2025 • 11:15

image de l'article App Store : Apple de nouveau sous pression judiciaire aux États-Unis

App Store : Apple de nouveau sous pression judiciaire aux États-Unis

19 Dec. 2025 • 9:45

image de l'article L’Apple Studio Display a des scintillements à cause d’un bug de macOS Tahoe

L’Apple Studio Display a des scintillements à cause d’un bug de macOS Tahoe

18 Dec. 2025 • 22:29

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site