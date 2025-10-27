TENDANCES
TikTok : la signature de l'accord entre les États-Unis et la Chine serait imminente
Hors-Sujet

TikTok : la signature de l’accord entre les États-Unis et la Chine serait imminente

27 Oct. 2025 • 11:15
L’avenir de TikTok aux États-Unis semble enfin se préciser. Après des mois de tensions diplomatiques et de menaces de bannissement, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a confirmé qu’un accord entre les États-Unis et la Chine devrait être officialisé cette semaine en Corée du Sud, plus précisément jeudi prochain. Cet arrangement, négocié dans la plus grande discrétion, ouvrirait la voie à la création d’une version américaine de TikTok sous contrôle d’investisseurs locaux.

Selon Bessent, les discussions, entamées dès le mois dernier à Madrid avec les représentants chinois, ont abouti à un compromis que Donald Trump et Xi Jinping devraient sceller lors de leur rencontre bilatérale. “Nous avons obtenu l’approbation de la Chine pour finaliser la transaction”, a déclaré Bessent, évoquant “deux jours très productifs” de pourparlers en Malaisie.

TikTok Logo

Une version américaine sous contrôle national

D’après les premières informations, ByteDance conserverait la propriété de l’algorithme de recommandation, considéré comme le cœur de TikTok, mais en concéderait la licence à une entité américaine. Cette nouvelle structure, qui gérerait exclusivement le marché américain, impliquerait des investisseurs influents tels que Larry Ellison (Oracle), Michael Dell (Dell Technologies) ainsi que la famille Murdoch.

Cette opération permettrait de répondre aux inquiétudes de sécurité nationale tout en préservant le modèle économique de la plateforme. Une fois concrétisé, l’accord mettra fin à près de deux ans d’incertitude pour les 170 millions d’utilisateurs américains de TikTok. Une victoire politique pour Donald Trump, qui pourrait revendiquer d’avoir “américanisé” l’une des applications les plus populaires au monde tout en évitant un blocage total du service.

