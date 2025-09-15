TENDANCES
TikTok : les États-Unis et la Chine ont trouvé un accord
TikTok : les États-Unis et la Chine ont trouvé un accord

15 Sep. 2025 • 16:39
Les tensions autour de TikTok entre la Chine et les États-Unis pourraient bientôt s’apaiser. Après deux jours intenses de négociations à Madrid, les deux pays ont esquissé un accord sur l’avenir du réseau social. Donald Trump et Xi Jinping devraient le finaliser vendredi, évitant ainsi une interdiction imminente aux USA. Cette avancée marque un tournant dans un différend qui dure depuis des mois.

TikTok Logo

Négociations fructueuses autour de TikTok

Les discussions commerciales ont débuté dimanche à Madrid, avec des délégations américaines et chinoises focalisées sur des enjeux clés comme les droits de douane et la technologie. Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis, a salué la progression : « Nous avons un cadre pour un accord de TikTok. Les deux dirigeants, le président Trump et le président chinois Xi, se parleront vendredi pour finaliser l’accord, mais nous avons bien un cadre pour un accord sur TikTok ». Il a ajouté que les échanges, concentrés sur TikTok, se sont révélés « très bons ».

De son côté, Donald Trump a partagé son enthousiasme sur Truth Social. « Les grandes discussions commerciales en Europe entre les Etats-Unis et la Chine se sont TRES BIEN déroulées. Cela va bientôt s’achever. Un accord a aussi été trouvé sur une certaine entreprise que les jeunes de notre pays veulent vraiment garder. Ils seront vraiment très heureux », a-t-il écrit. « Je vais parler avec le président Xi vendredi », a-t-il poursuivi.

Ces annonces interviennent alors que les tensions commerciales ont fluctué en 2025, avec des hausses de droits de douane perturbant les chaînes d’approvisionnement. Un accord temporaire a déjà réduit ces droits de douane à 30 % pour les États-Unis et 10 % pour la Chine.

Le contexte du litige sur TikTok

TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, cristallise les craintes américaines depuis des mois. Les États-Unis exigent une vente à un acquéreur non chinois d’ici le 17 septembre, sous peine d’interdiction totale aux États-Unis. Une loi fédérale de 2024 impose cette mesure pour des motifs de sécurité nationale : elle vise à empêcher la Chine d’accéder aux données personnelles des utilisateurs américains ou d’influencer l’opinion via l’algorithme de la plateforme. Aucune preuve concrète n’a toutefois étayé ces soupçons jusqu’ici.

Initialement prévue pour entrer en vigueur juste avant l’investiture de Donald Trump en janvier, l’interdiction a subi trois prolongations accordées par le président. Sans cession validée par ByteDance et les autorités chinoises, l’application risquait de disparaître du marché américain, frustrant des millions de jeunes utilisateurs. « Nous avons eu de très bonnes discussions », a insisté Scott Bessent à l’issue de la seconde journée, soulignant l’avancée sur ce front précis.

Perspectives d’un sommet bilatéral

Ces pourparlers à Madrid pourraient ouvrir la voie à un sommet entre Donald Trump et Xi Jinping plus tard cette année. Bien que les détails de l’accord restent flous, il semble éviter un blocage brutal.

Les discussions ont aussi abordé les semi-conducteurs et d’autres secteurs sensibles, où la Chine a récemment lancé des enquêtes sur des pratiques américaines. Malgré ces frictions persistantes, cet accord sur TikTok renforce les espoirs d’une désescalade plus large dans les relations sino-américaines.

