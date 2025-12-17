TENDANCES
Free augmente ses frais de résiliation Freebox pour la deuxième fois en un an
Matériel et Accessoires

Free augmente ses frais de résiliation Freebox pour la deuxième fois en un an

17 Déc. 2025 • 20:25
1

Mauvaise nouvelle du côté de Free qui a décidé une nouvelle fois d’augmenter les frais de résiliation pour les clients Freebox. Il s’agit de la deuxième hausse en l’espace d’un an pour l’opérateur de Xavier Niel.

Freebox Ultra vs Pop vs Player TV et Telecommande

Nouvelle hausse des frais de résiliation Freebox par Free

En novembre 2024, Free avait annoncé augmenter les frais de résiliation de 49 à 59 euros. Aujourd’hui, cela passe de 59 à 69 euros, soit une nouvelle fois 10 euros supplémentaires. L’opérateur ne justifie pas la raison de la hausse, il se charge simplement de la mettre en place.

Comme l’indique la nouvelle brochure tarifaire de Free, ces frais de résiliation de 69 euros sont valables pour l’ensemble des offres Freebox. Que vous ayez une Freebox Révolution Light, Freebox Delta, Freebox Pop ou Freebox Ultra, il faudra payer cette somme.

Les nouveaux frais de résiliation de 69 euros sont une réalité dès aujourd’hui pour tous les nouveaux abonnés. Ce sera en place à compter du 1er février 2026 pour les abonnés existants.

Il est bon de noter que d’autres opérateurs ont également modifié leurs tarifs avec leurs propres box au fil des mois. Orange est ainsi passé de 50 à 60 euros. SFR est pour sa part monté à 59 euros. Et du côté de Bouygues Telecom, c’est maintenant 69 euros. Free est donc au même niveau que son concurrent.

Est-ce un problème ? Oui et non. Le point « positif » est que les principaux opérateurs français proposent de rembourser les frais de résiliation quand on passe chez eux. Ainsi, un client qui va quitter Free pour Orange, SFR ou Bouygues Telecom devra certes payer 69 euros de frais de résiliation. Mais Orange, SFR ou Bouygues Telecom le remboursera par la suite.

D’autre part, la nouvelle brochure tarifaire de Free indique qu’en cas de défaut de paiement, une pénalité égale au prix de l’abonnement mensuel au prorata du nombre de jours de retard (avec un maximum de 10,50 €) sera appliquée.

