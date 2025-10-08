Free vient de confirmer qu’il prépare bel et bien un nouveau décodeur TV pour les abonnés Freebox, qui a pour surnom officieux « Super Player ». Sa disponibilité se fera d’ici les prochains mois.

Un nouveau player TV en approche chez Free

A l’occasion de la Journée des Communautés Free, Univers Freebox a pu discuter avec Xavier Niel. Il a confirmé l’existence d’un nouveau décodeur TV, mais n’est pas vraiment rentré dans les détails en ce qui concerne les nouveautés. « On a réfléchi à un player complètement intégré en soft et en hardware », a fait savoir le responsable. C’est d’ailleurs une confirmation que ce sera bien un boîtier TV physique et non une simple application intégrée sur les téléviseurs, comme cela existe chez certains opérateurs. Free, justement, propose déjà son application OQEE pour ceux qui le souhaitent.

Il faut savoir que ce nouveau décodeur TV pour les Freebox avait déjà fait parler de lui. L’an dernier par exemple, Xavier Niel avait déclaré qu’il était « plus dur d’innover sur le Player » que sur la box Internet. Entre temps, un « Super Player » a fait son apparition sur Geekbench, montrant un appareil avec un processeur ARMv8 à 5 cœurs cadencés à 2,02 GHz, 4 Go de RAM et Android 14 comme système d’exploitation.

A priori, Free restera donc sur Android pour ce qui est de son décodeur TV, à l’instar du modèle actuel. Malgré tout, le fournisseur avait indiqué l’an dernier réfléchir à quel système d’exploitation utiliser. Nous savons que de précédents players TV de l’opérateur avaient un système d’exploitation maison. À voir quelle sera la décision finale.