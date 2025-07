Nintendo annonce la fin des bons pour les jeux Switch

Nintendo a annoncé l’arrêt de son programme des bons pour les jeux Switch, qui permettent aux abonnés Switch Online d’économiser sur les achats numériques. Ce service prendra fin le 30 janvier 2026 à 23h59.

La fin des bons pour les jeux Switch en janvier 2026

Lancé en 2019, le programme permet aux membres Switch Online d’acheter une paire de bons pour 99 €, échangeables contre deux jeux éligibles. Avec des titres comme Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ou Mario et Luigi : L’Épopée fraternelle, vendus à 59,99 €, chaque bon offre une économie d’environ 10 € par jeu. Après le 30 janvier 2026, l’achat de nouveaux bons ne sera plus possible, mais ceux déjà acquis resteront valides pendant un an à compter de leur date d’achat.

Nintendo précise que les bons ne peuvent pas être utilisés pour des jeux exclusifs à la Switch 2. Cependant, les joueurs peuvent contourner cette limitation en achetant des jeux de première génération améliorés pour la Switch 2 à prix réduit, puis en payant pour leur mise à niveau. L’entreprise continuera d’ajouter des titres éligibles jusqu’à l’année prochaine, offrant ainsi une dernière opportunité d’en profiter.

Vers une nouvelle stratégie

Cette annonce intervient après la suppression au mois de mars du programme de fidélité des points en or, qui permettait d’accumuler des points pour obtenir des réductions sur les achats numériques. Avec des jeux Switch 2 plus coûteux, comme Mario Kart World à 89,99 € sur le Nintendo eShop (ou 69,90 € chez Amazon), l’absence de ces programmes pourrait peser sur le portefeuille des joueurs. Nintendo n’a pas précisé si un nouveau système permettant de réaliser des économies serait mis en place pour compenser, laissant planer le doute sur ses intentions.

L’arrêt des bons marque donc un tournant dans la stratégie de Nintendo pour la Switch. Alors que la transition vers la nouvelle console s’accélère, les joueurs devront peut-être s’adapter à des coûts plus élevés pour les futurs titres.