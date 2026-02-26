Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mars 2026

En mars 2026, le catalogue Netflix France se renforce avec une vague de nouveautés particulièrement dense, entre nouvelles séries originales, grosses licences de retour, films très attendus et arrivées de classiques du cinéma. Au programme : du drama, de la SF, de la romance, du true crime, de l’animation pour toute la famille, mais aussi des événements en live et de nouveaux spectacles de stand-up. De quoi alimenter vos soirées binge-watching tout au long du mois, que vous soyez plutôt séries longues à rattraper ou nouveautés à regarder dès le jour de sortie.

Côté séries Netflix, ce mois de mars 2026 voit débarquer la saison 8 d’Outlander, la saison 2 de ONE PIECE en live-action, une nouvelle salve d’épisodes pour Virgin River (saison 7), la suite de Hartley, cœurs à vif (saison 3), mais aussi des créations originales comme Blue Therapy : Couples à vif, Furies : Résistance, Harry Hole inspirée des romans de Jo Nesbø, ou encore les nouveaux volets de l’écosystème Love Is Blind (Suède saison 3 et épisode de retrouvailles). Les amateurs d’anime ne sont pas oubliés avec Beastars – Final Season Part 2 et STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure.

Les films Netflix ne sont pas en reste, avec notamment Banlieusards 3 pour conclure la trilogie Street Flow, le très attendu Peaky Blinders : L’Immortel centré sur Tommy Shelby, mais aussi de nouveaux longs métrages originaux comme War Machine, Made in Korea ou The Red Line. En parallèle, de nombreux classiques et blockbusters rejoignent le catalogue : saga Jurassic Park, films Twilight, Spider-Man et Venom, comédies cultes comme Trading Places ou Saturday Night Fever, sans oublier de grandes séries déjà terminées comme The Mentalist, The Resident, One Tree Hill ou Person of Interest.

Les amateurs de documentaires trouveront également leur bonheur avec des nouveautés comme Les Dinosaures, Le Tueur de TikTok, Louis Theroux : Plongée dans la manosphère, BTS : Le retour ou encore un nouvel opus de la collection sportive L’Envers du sport consacré à Lamar Odom. Les enfants et familles profitent de nouvelles saisons de Gabby et la maison magique et Sesame Street, tandis que les fans de spectacles comiques découvrent les nouveaux stand-ups de Bruce Bruce, Mark Normand, Jeff Ross ou Aaron Chen. Pour vous aider à y voir clair, voici le détail complet des sorties Netflix de mars 2026, jour par jour, classées par catégories (séries, films, documentaires, stand-up, jeunesse et nouveautés du catalogue).

SÉRIES

Blue Therapy : Couples à vif – Blue Therapy

Date : 04/03/2026

Synopsis : Dans cette série de téléréalité, sept couples sortent de leur zone de confort et s’installent sur le divan d’une thérapeute pour tenter de résoudre leurs problèmes, entre non-dits, rancœurs et révélations explosives.

Le Délicieux Professeur V. – Vladimir

Date : 05/03/2026

Synopsis : Lorsqu’une professeure de lettres développe une obsession pour un séduisant nouveau collègue, son mariage fragile et sa carrière déjà compliquée basculent progressivement dans le chaos.

Boyfriend on Demand – Boyfriend on Demand

Date : 06/03/2026

Synopsis : Épuisée par le travail, Seo Mi-rae ne pense plus à l’amour jusqu’à ce qu’un site de rencontres éveille quelque chose en elle. Ce qui commence comme une simple curiosité pourrait bien se transformer en romance.

Hello Bachhon – Hello Bachchon

Date : 06/03/2026

Synopsis : Inspirée de faits réels, cette série suit un professeur de physique déterminé à offrir une éducation de qualité à tous les élèves grâce à l’apprentissage en ligne, malgré les obstacles sociaux et économiques.

Comme tu brilles – Still Shining

Date : 06/03/2026

Synopsis : Amoureux à l’adolescence, deux jeunes adultes qui se sont perdus de vue se retrouvent dix ans plus tard et affrontent chagrin d’amour, évolution personnelle et nouveaux défis pour raviver – ou non – la flamme.

Beastars : Final Season – Partie 2 – BEASTARS FINAL SEASON Part 2

Date : 07/03/2026

Synopsis : Alors que Louis et Haru s’habituent à leur nouvelle vie à l’université, Legoshi attire l’attention d’un Beastar bien décidé à le recruter pour capturer un criminel aussi mystérieux que dangereux.

Outlander : Saison 8 – Outlander: Season 8

Date : 07/03/2026

Synopsis : Dernier chapitre de la saga de Claire et Jamie, cette saison suit le couple à travers des choix impossibles, des batailles décisives et des séparations déchirantes, alors que le destin de leurs proches et de leurs terres est en jeu.

One Piece : Saison 2 – ONE PIECE: Season 2

Date : 10/03/2026

Synopsis : En quête du légendaire One Piece, Luffy et les pirates au Chapeau de paille mettent le cap sur le Grand Line et découvrent de nouvelles îles extraordinaires, peuplées d’alliés improbables et d’ennemis redoutables.

Age of Attraction – Age of Attraction

Date : 11/03/2026

Synopsis : Dans cette émission de rencontres, des célibataires d’âges différents cherchent l’âme sœur. Entre attirance, préjugés et décalage générationnel, la série questionne vraiment l’idée que l’amour n’a pas d’âge.

Virgin River : Saison 7 – Virgin River: Season 7

Date : 12/03/2026

Synopsis : Tout juste mariés, Mel et Jack espèrent adopter un bébé, alors que des amours passées refont surface et que de nouvelles menaces planent sur Virgin River et ses habitants.

Love Is Blind : Suède : Saison 3 – Love is Blind: Sweden: Season 3

Date : 12/03/2026

Synopsis : De nouveaux célibataires suédois se fréquentent et se fiancent sans jamais s’être vus. Entre coups de foudre inattendus, crises de confiance et préparatifs de mariage, tous tenteront de prouver que l’amour est vraiment aveugle.

Love Is Blind : Les retrouvailles – Love Is Blind: The Reunion

Date : 12/03/2026

Synopsis : Couples, ex et célibataires se retrouvent pour revenir sur leur expérience unique : fiançailles sans se voir, mariages, ruptures et révélations. Des retrouvailles sous haute tension où les comptes se règlent enfin.

Esa noche – That Night

Date : 13/03/2026

Synopsis : En vacances sur une île paradisiaque, une jeune mère célibataire naïve se retrouve impliquée dans un meurtre. Ses sœurs accourent pour l’aider… mais leurs décisions ne font qu’aggraver la situation.

Fatal Seduction : Saison 3 – Fatal Seduction: Season 3

Date : 13/03/2026

Synopsis : Trois ans après avoir tenté de reconstruire sa vie, Nandi est déchirée entre la paix retrouvée et la tentation de tout sacrifier pour un amour aussi brûlant que dangereux.

Furies : Résistance – Furies: Resistance

Date : 18/03/2026

Synopsis : Alors qu’un nouvel ordre mafieux règne sur le crime parisien, les Furies se dispersent pour mieux organiser la résistance et faire tomber un chef mystérieux qui contrôle les bas-fonds.

Emergência Radioativa – Radioactive Emergency

Date : 18/03/2026

Synopsis : Physiciens, médecins et équipes de crise luttent contre la montre pour contenir une catastrophe radioactive majeure et sauver des milliers de vies, dans une série inspirée de faits réels.

La primera vez : Saison 4 – Eva Lasting: Season 4

Date : 18/03/2026

Synopsis : Dans la Colombie des années 80, Camilo, Eva et leurs amis affrontent les défis de l’âge adulte, entre engagements, rêves et désillusions. Leur amitié survivra-t-elle aux tempêtes qui s’annoncent ?

Beauty in Black de Tyler Perry : Saison 2 partie 2 – Tyler Perry’s Beauty in Black Season 2 Part 2

Date : 19/03/2026

Synopsis : À la tête de l’empire Bellarie, Kimmie doit affronter un bras de fer familial où trahison, avidité et danger menacent de tout détruire, y compris ceux qu’elle aime.

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure – STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure

Date : 19/03/2026

Synopsis : États-Unis, 1890. Jockey prodige privé de l’usage de ses jambes, Johnny Joestar participe à une course transcontinentale meurtrière aux côtés du mystérieux Gyro Zeppeli, dans une nouvelle saga JoJo épique.

Inside : Saison 3 – Inside: Season 3

Date : 23/03/2026

Synopsis : Une maison, un million de livres sterling et des influenceurs prêts à tout. Des créateurs de contenu relèvent des défis spectaculaires dans ce jeu de téléréalité orchestré par les Sidemen.

Ready or Not: Texas – Ready or Not: Texas

Date : 24/03/2026

Synopsis : Deux meilleurs amis et leur équipe partent au Texas sans plan précis, guidés uniquement par leur envie d’aventure. Entre imprévus, défis et rencontres, tout peut arriver.

Hartley, cœurs à vif : Saison 3 – Heartbreak High: Season 3

Date : 25/03/2026

Synopsis : Une mauvaise blague, un ex qui revient et une série de catastrophes : l’année de terminale d’Amerie au lycée Hartley commence mal, et le destin semble s’acharner contre elle.

Un très mauvais pressentiment – Something Very Bad Is Going to Happen

Date : 26/03/2026

Synopsis : Cette série d’horreur suit un couple durant la semaine précédant leur mariage. Plus le grand jour approche, plus les signes inquiétants se multiplient. Comme le titre l’indique, rien ne va bien se passer…

Harry Hole – Jo Nesbo’s Detective Hole

Date : 26/03/2026

Synopsis : Le brillant mais tourmenté inspecteur Harry Hole traque des tueurs dans Oslo, tout en luttant contre ses démons intérieurs, dans cette adaptation sombre des romans policiers de Jo Nesbø.

FILMS

Banlieusards 3 – Street Flow 3

Date : 04/03/2026

Synopsis : Dernier volet de la trilogie, ce film suit les frères Traoré, endeuillés et confrontés aux conséquences de leurs choix, qui disposent d’une ultime chance de changer de voie.

Les Inconnus du parc – Strangers in the Park

Date : 06/03/2026

Synopsis : Sur un banc, un ancien militant communiste et un libre penseur se lient d’amitié et partagent leurs histoires, mélange d’humour, de regrets et de confidences profondes.

War Machine – War Machine

Date : 06/03/2026

Synopsis : Lors d’une dernière mission éprouvante pendant sa formation de Ranger, un ingénieur militaire doit mener son unité contre une gigantesque machine de guerre venue d’un autre monde.

Made in Korea – Made in Korea

Date : 12/03/2026

Synopsis : Originaire d’une petite ville du Tamil Nadu, une jeune femme s’installe en Corée du Sud, pays dont elle rêvait, mais découvre la difficulté de s’y faire une place et de s’y sentir chez elle.

Peaky Blinders : L’Immortel – Peaky Blinders: The Immortal Man

Date : 20/03/2026

Synopsis : En exil, Tommy Shelby doit revenir à Birmingham lorsqu’il apprend que son fils, avec qui il est brouillé, est impliqué dans un complot nazi. Pour sauver sa famille et son pays, il n’a pas d’autre choix que de reprendre la guerre.

The Red Line – The Red Line

Date : 26/03/2026

Synopsis : Trois femmes, victimes d’une escroquerie téléphonique, décident de se venger du réseau criminel qui leur a volé leur argent, leur sécurité et leur dignité.

53 dimanches – 53 Sundays

Date : 27/03/2026

Synopsis : Deux frères et leur sœur doivent décider du sort de leur père vieillissant. La discussion dégénère rapidement, réveillant rancœurs enfouies, blessures d’enfance et secrets de famille.

DOCUMENTAIRES

Une histoire de meurtre et d’amitié – A Friend, a Murderer

Date : 05/03/2026

Synopsis : Trois amis reviennent sur une série de crimes qui ont bouleversé leur vie et traumatisé leur petite ville danoise, dans un récit où la confiance et la trahison s’entremêlent.

Les Dinosaures – The Dinosaurs

Date : 06/03/2026

Synopsis : De l’apparition des premiers dinosaures jusqu’à leur extinction, cette série documentaire spectaculaire retrace 165 millions d’années d’évolution et les forces qui ont modelé ces créatures fascinantes.

Le Tueur de TikTok – The TikTok Killer

Date : 06/03/2026

Synopsis : Une famille se lance dans une quête de vérité après la disparition en Espagne d’une femme de 42 ans, vue pour la dernière fois avec un TikToker populaire rencontré en voyage.

Louis Theroux : Plongée dans la manosphère – Louis Theroux: Inside the Manosphere

Date : 11/03/2026

Synopsis : Avec un accès privilégié, Louis Theroux enquête sur l’univers en pleine croissance de la manosphère, ses figures controversées et ses discours ultra-masculinistes.

The Plastic Detox – The Plastic Detox

Date : 16/03/2026

Synopsis : Six couples confrontés à une infertilité inexpliquée tentent de réduire drastiquement leur exposition aux plastiques et perturbateurs endocriniens, dans l’espoir de fonder une famille.

L’Éruption des Red Hot Chili Peppers : Hillel, notre frère – The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel

Date : 20/03/2026

Synopsis : Ce documentaire intime revient sur les premières années des Red Hot Chili Peppers et la profonde influence de leur guitariste originel, Hillel Slovak, sur le groupe et sa musique.

Homicide: New York : Saison 2 – Homicide: New York: Season 2

Date : 25/03/2026

Synopsis : À New York, des enquêteurs spécialisés dans les homicides racontent les affaires les plus marquantes de leur carrière, entre scènes de crime, pression médiatique et quête de justice.

La fiscal : Une magistrate contre les féminicides – The Prosecutor

Date : 26/03/2026

Synopsis : Cette série documentaire suit la première directrice du Bureau des féminicides de Mexico, engagée en première ligne dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

BTS : Le retour – BTS: THE RETURN

Date : 27/03/2026

Synopsis : Les BTS se retrouvent à Los Angeles pour enregistrer l’album « Arirang ». Le documentaire offre un accès inédit aux coulisses de leur nouvelle ère musicale.

L’Envers du sport : Odom, de temps morts en temps forts – Untold: The Death & Life of Lamar Odom

Date : 31/03/2026

Synopsis : De ses heures de gloire en NBA à son overdose presque fatale dans un bordel du Nevada, ce documentaire retrace la trajectoire chaotique de Lamar Odom, entre succès, excès et rédemption.

STAND UP

Bruce Bruce: I Ain’t Playin’

Date : 03/03/2026

Synopsis : Coincé entre tradition et modernité, Bruce Bruce livre son premier spectacle Netflix, entre anecdotes familiales, célébrité, relations amoureuses et humour XXL assumé.

Derrick Stroup: Nostalgic

Date : 10/03/2026

Synopsis : Derrick Stroup nous replonge dans les années 90 avec un spectacle nostalgique sur l’enfance pré-Internet, les jeux d’antan et les raisons pour lesquelles certaines mauvaises habitudes reviennent à la mode.

Mark Normand: None Too Pleased

Date : 17/03/2026

Synopsis : Mark Normand enchaîne les punchlines corrosives sur le mariage, la paternité, les malaises du quotidien et les sujets brûlants, sans épargner personne.

Jeff Ross: Take A Banana For The Ride

Date : 24/03/2026

Synopsis : Pour ses débuts à Broadway, le légendaire « roastmaster » Jeff Ross braque les projecteurs sur lui-même dans un seul-en-scène aussi hilarant qu’émouvant, entre confessions personnelles et vannes bien senties.

Aaron Chen: Funny Garden

Date : 31/03/2026

Synopsis : Avec son humour décalé et ses silences savamment gênants, Aaron Chen cultive un « jardin » de blagues absurdes sur les relations, la vie moderne et les petites situations inconfortables du quotidien.

POUR LES ENFANTS

Gabby et la maison magique : Saison 13 – Gabby’s Dollhouse: Season 13

Date : 02/03/2026

Synopsis : Gabby et ses amis chats explorent de nouveaux univers miniatures, organisent des goûters féeriques et apprennent à résoudre leurs problèmes avec créativité et bienveillance.

Sesame Street : Volume 2 – Sesame Street: Volume 2

Date : 09/03/2026

Synopsis : Dragons magiques, vélos volants et grandes émotions : les amis de Sesame Street stimulent l’imagination des enfants tout en les aidant à développer empathie et curiosité.

L’École des licornes : Révélations – Chapitre 1 – Unicorn Academy: Secrets Revealed: Chapter 1

Date : 19/03/2026

Synopsis : Sophia et ses amis se lancent dans une quête étincelante pour percer les secrets de l’île des Licornes et arrêter une bonne fois pour toutes Grimoria et Ravenzella.

ÉVÉNEMENTS EN LIVE

WWE Elimination Chamber : 2026 – WWE Elimination Chamber: 2026

Date : 01/03/2026

Synopsis : Les Superstars de la WWE s’affrontent dans l’impitoyable Elimination Chamber pour décrocher des titres majeurs et une place de choix sur la route de WrestleMania.

La Cérémonie des Actor Awards de la SAG-AFTRA – The Actor Awards Presented by SAG-AFTRA

Date : 01/03/2026

Synopsis : Les stars du cinéma et des séries se réunissent à Los Angeles pour la 32e cérémonie annuelle des Actor Awards, présentée par Kristen Bell, en direct et en VO.

BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG

Date : 21/03/2026

Synopsis : BTS remonte sur scène pour un show événement, mêlant leurs plus grands tubes et des morceaux inédits, devant des fans du monde entier.

MLB Opening Night : Yankees vs. Giants – MLB Opening Night: Yankees vs. Giants

Date : 25/03/2026

Synopsis : La saison 2026 de la MLB débute sur Netflix avec un match d’ouverture explosif entre les New York Yankees et les San Francisco Giants, en direct de l’Oracle Park.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? – Little Nicholas – Happy as Can Be

Date : 01/03/2026

Synopsis : Un film d’animation tendre qui mêle les aventures du Petit Nicolas à la vie de ses créateurs, Sempé et Goscinny.

Street Dancers – You Got Served

Date : 01/03/2026

Synopsis : Des crews de danse de rue s’affrontent dans des battles spectaculaires pour la gloire, l’argent et le respect.

Allumeuses ! – The Sweetest Thing

Date : 01/03/2026

Synopsis : Comédie romantique déjantée où trois amies multiplient les situations embarrassantes pour retrouver un mystérieux coup de cœur.

Zathura : une aventure spatiale – Zathura: A Space Adventure

Date : 01/03/2026

Synopsis : Deux frères lancent une partie de jeu de société qui propulse littéralement leur maison dans l’espace, pour une aventure familiale pleine de dangers.

21 Jump Street – 21 Jump Street

Date : 01/03/2026

Synopsis : Deux flics immatures infiltrent un lycée pour démanteler un trafic de drogue, dans une comédie d’action au second degré assumé.

T2 Trainspotting – T2 Trainspotting

Date : 01/03/2026

Synopsis : Vingt ans après, Renton retrouve sa bande à Édimbourg. Vieillesse, regrets et addictions se télescopent dans cette suite amère et nostalgique.

À la dérive – Swept Away

Date : 01/03/2026

Synopsis : Une riche femme capricieuse se retrouve coincée sur une île déserte avec un marin qu’elle méprisait, renversant totalement le rapport de force.

Baby Boss – The Boss Baby

Date : 01/03/2026

Synopsis : Un bébé en costume, agent secret d’une mystérieuse organisation, débarque dans une famille tranquille pour une mission top secrète.

