TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Instagram va alerter les parents lorsque leurs enfants font certaines recherches
Internet

Instagram va alerter les parents lorsque leurs enfants font certaines recherches

3 min.
26 Fév. 2026 • 16:03
1

Instagram commencera dès les prochaines semaines à alerter les parents lorsque leurs enfants effectuent des recherches répétées sur des termes liés au suicide ou à l’automutilation dans un court laps de temps, comme l’annonce Meta. Le déploiement initial couvre les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada, avant une extension aux autres pays dans le courant de l’année.

Instagram Alerte Notification Parents Enfants Suicide Automutilation

Des alertes pour les parents sur Instagram

La fonctionnalité exige que les parents et les adolescents soient tous deux inscrits aux outils de supervision parentale optionnels d’Instagram. Lorsque le seuil de recherches répétées est atteint, la notification parvient aux parents via e-mail, SMS, WhatsApp ou directement dans l’application, selon les coordonnées renseignées. Elle s’accompagne de ressources conçues pour aider à aborder la conversation avec l’adolescent. Les termes concernés incluent des phrases encourageant le suicide ou l’automutilation, des expressions indiquant qu’un ado pourrait vouloir se faire du mal, ainsi que des mots génériques comme « suicide » ou « automutilation ».

Instagram bloquait déjà ce type de recherches et redirigeait les utilisateurs vers des ressources d’aide. Ces alertes constituent une couche supplémentaire au-dessus du dispositif existant. Pour calibrer le déclenchement, Meta a analysé le comportement de recherche sur le réseau social et a consulté son groupe consultatif sur le suicide et l’automutilation. La plateforme assume une marge d’erreur :

Nous avons retenu un seuil qui nécessite plusieurs recherches dans un laps de temps court, tout en privilégiant la prudence. Cela signifie que nous pourrions parfois notifier des parents sans qu’il y ait de réel motif d’inquiétude, mais nous estimons, et les experts sont d’accord, qu’il s’agit du bon point de départ. Nous continuerons à suivre la situation et à écouter les retours afin de nous assurer que le dispositif reste adapté

Meta prévoit par ailleurs d’étendre ces alertes aux interactions entre les adolescents et l’IA d’Instagram portant sur ces mêmes sujets.

Des procès en cours et une pression réglementaire internationale

Le calendrier de cette annonce n’est pas anodin. Meta fait face à plusieurs procès aux États-Unis : le patron d’Instagram, Adam Mosseri, a témoigné cette semaine dans une affaire de dépendance aux réseaux sociaux, et une étude interne à Meta révélée lors d’un autre procès a conclu que les outils de supervision parentale avaient peu d’effet sur l’usage compulsif des adolescents. Des experts comparent l’ensemble de ces procédures judiciaires à l’ère « big tobacco », comme un moment charnière pour l’industrie des réseaux sociaux.

Sur le front réglementaire, le Royaume-Uni envisage depuis janvier des restrictions pour protéger les enfants en ligne dans le sillage de l’interdiction australienne des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, entrée en vigueur en décembre. L’Espagne, la Grèce et la Slovénie examinent également des mesures similaires. En France, un blocage des réseaux sociaux se profile pour les moins de 15 ans.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Instagram Logo Icone Internet

Instagram se met à filtrer les contenus pour les comptes d’adolescents

Instagram Logo Icone Internet

Instagram compte désormais 3 milliards d’utilisateurs

Instagram Logo Icone Internet

Le patron d’Instagram estime que l’IA a chamboulé le réseau social

Instagram Logo Icone Internet

Piratage Instagram : les données de 17,5 millions de comptes ont été volées

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Nano Banana 2

Nano Banana 2 : Google lance son générateur d’images IA rapide

26 Fév. 2026 • 17:37
0 Internet

Moins d’un an après le lancement de Nano Banana, Google déploie Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image), la nouvelle version de son...

netflix mars 2026

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mars 2026

26 Fév. 2026 • 16:29
0 Internet

En mars 2026, le catalogue Netflix France se renforce avec une vague de nouveautés particulièrement dense, entre nouvelles séries...

suni-williams-et-butch-wilmore-lors-d-une-conference-de-presse-photo-sipa-ap-1723357136

Starliner de Boeing : un rapport accablant de la NASA révèle comment deux astronautes ont frôlé la catastrophe

26 Fév. 2026 • 15:55
0 Science

La NASA vient de publier un rapport de 312 pages qui fait l’effet d’une onde de choc dans l’industrie spatiale. Le vol habité du...

Reddit Logo

Reddit écope d’une amende pour l’usage de données d’enfants

26 Fév. 2026 • 14:10
0 Internet

L’Information Commissioner’s Office (ICO) au Royaume-Uni a infligé une amende de 14,47 millions de livres sterling (16,6 millions...

Kingdom Come Delivrance 2

Kingdom Come: Deliverance au cinéma : Daniel Vávra quitte le jeu vidéo pour piloter l’adaptation !

26 Fév. 2026 • 13:20
0 Geekeries

Daniel Vávra, le créateur du génial Kingdom Come: Deliverance (l’un des meilleurs jeux de rôle de ces dernières...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le très attendu Crimson Desert arrivera bien day one sur macOS

Le très attendu Crimson Desert arrivera bien day one sur macOS

26 Feb. 2026 • 16:30

image de l'article Tim Cook confirme l’arrivée de nouveaux produits Apple dès lundi

Tim Cook confirme l’arrivée de nouveaux produits Apple dès lundi

26 Feb. 2026 • 15:12

image de l'article Pénurie de RAM : Apple aurait accepté une hausse de prix de 100 % par Samsung

Pénurie de RAM : Apple aurait accepté une hausse de prix de 100 % par Samsung

26 Feb. 2026 • 15:00

image de l'article Galaxy S26 Pro vs iPhone 17 Pro Max : au jeu des comparaisons, l’iPhone sort plutôt gagnant

Galaxy S26 Pro vs iPhone 17 Pro Max : au jeu des comparaisons, l’iPhone sort plutôt gagnant

26 Feb. 2026 • 13:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site