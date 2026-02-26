Reddit écope d’une amende pour l’usage de données d’enfants

L’Information Commissioner’s Office (ICO) au Royaume-Uni a infligé une amende de 14,47 millions de livres sterling (16,6 millions d’euros) à Reddit pour avoir collecté et exploité les données personnelles d’enfants de moins de 13 ans sans protection adéquate. Reddit annonce son intention de faire appel, en retournant contre le régulateur l’argument même de la vie privée.

Reddit interdisait pourtant dans ses conditions d’utilisation les comptes d’utilisateurs de moins de 13 ans. Mais la plateforme n’a déployé aucun système de vérification d’âge significatif avant juillet 2025. L’ICO estime que des mineurs en nombre conséquent utilisaient Reddit sur cette période, que leurs données ont été traitées sans base légale et qu’ils ont pu être exposés à des contenus préjudiciables. En juillet 2025, Reddit a mis en place une vérification d’âge pour l’accès aux contenus pour adultes et une auto-déclaration par les utilisateurs pour les nouveaux comptes. Le régulateur a jugé ces deux dispositifs insuffisants et trop facilement contournables.

Le commissaire à l’information John Edwards a formulé sa condamnation sans ambiguïté :

Il est préoccupant qu’une entreprise de la taille de Reddit ait manqué à son obligation légale de protéger les informations personnelles des enfants britanniques. Les enfants de moins de 13 ans ont vu leurs informations personnelles collectées et utilisées de manière qu’ils ne pouvaient ni comprendre, ni accepter, ni contrôler. Ils se sont ainsi retrouvés potentiellement exposés à des contenus qu’ils n’auraient pas dû voir. C’est inacceptable et cela a conduit à l’amende d’aujourd’hui.

John Edwards a également ciblé directement la pratique de l’auto-déclaration : « S’appuyer sur les utilisateurs pour déclarer eux-mêmes leur âge ne suffit pas lorsque des enfants peuvent être en danger. Nous nous concentrons désormais sur les entreprises qui utilisent principalement cette méthode ».

Reddit n’est pas de cet avis

Dans sa réponse, Reddit adopte une posture paradoxale. Un porte-parole de la plateforme a affirmé à quelques médias que « la grande majorité des utilisateurs de Reddit au Royaume-Uni sont des adultes », selon des études de marché externes. Il souligne que Reddit ne collecte pas d’informations d’identité, quel que soit l’âge des utilisateurs, par engagement envers leur vie privée. Et c’est précisément là que se noue le paradoxe : Reddit présente l’injonction du régulateur à mieux vérifier les âges comme une demande de collecter davantage de données personnelles sur ses utilisateurs britanniques, qu’il qualifie de « contre-intuitive » et incompatible avec sa philosophie.

La plateforme, qui revendique 121 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et plus de 471 millions hebdomadaires sur plus de 100 000 communautés actives, entend défendre cette position devant les instances compétentes en faisant appel de la décision.